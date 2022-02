Der nächste Sturm heißt Zeynep. In Großbritannien allerdings Eunice. Davor war Ylenia (in UK Dudley). Das Komitee der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) empfiehlt, männliche und weibliche Namen in alphabetischer Reihenfolge mit jedem Jahr für Hoch- und Tiefdruckgebiete abzuwechseln, um eine Frauendiskriminierung zu vermeiden. Das Internet weiß: "Bei Zeynep/Zainab handelt es sich laut Übersetzung aus dem Arabischen um eine wohlriechende Wüstenpflanze. Es gibt aber auch die Übersetzung ‚Schmuck des Vaters‘. Bekannt wurde der Name durch die Enkelin des Propheten Mohammed." Also gebührenden Respekt bitte.

Bei den Namen für Stürme wird auf Gleichberechtigung geachtet. Foto: imago images/Belga

Ylenia und Eunice sind hingegen Traditionsnamen aus dem Altgriechischen. Ylenia ist eine Form von Helena, wie in "schöne Helena", Trojanischer Krieg und so weiter.

Eunice (im Englischen Junis ausgesprochen) ist aus den Worten "eu" für gut und "nike" für Sieg zusammengesetzt. Letzteres auch der Name der Siegesgöttin Nike. Wie in Nike von Samothrake, die im Louvre steht, seitdem sie Mitte des 19. Jahrhunderts ein französischer Antikenliebhaber von der Insel Samothrake, äh, importiert hat. Es gibt aber auch eine Nike von Linz – eine seinerzeit umstrittene Nachbildung auf dem Dach der Linzer Kunstuniversität.

Kann man die Namensgebung auch regional staffeln? Nett wäre es doch einmal, Stürme Mitzi oder Karli zu nennen. (Hans Rauscher, 18.2.2022)