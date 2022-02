Entsetzen über Schneefall

Wie wurde Peking nicht kritisiert. Eine graue Stadt, umgeben von braunen Bergen, ausgerollte Kunstschneeteppiche, darüber ein Smogband. Das ist doch kein Ort für Olympische Winterspiele. Da fehlte vor allem eines. Und dann kam er doch, der echte Schnee. Der Wetterbericht hatte ihn schon länger vorausgesagt, die Überraschung gelang trotzdem. Und sorgte für Unmut. Schneefall bei Olympischen Spielen? Im Winter? Das darf doch nicht wahr sein. "Man sieht einen Scheiß!", schimpfte der Norweger Henrik Kristoffersen beim Riesentorlauf.

So mancher olympische Helfer verrichtete Sisyphusarbeit, versuchte, der Schneemassen mit zusammengebundenen Sträucherbesen statt mit Schneeschaufeln Herr zu werden. "Das funktioniert nicht, der liegt dann woanders in der Ecke", sagte der deutsche Langlauftrainer Peter Schlickenrieder. In Zhangjiakou, wo unter anderem die Langläufer starteten, herrscht Steppenklima, die Wüste Gobi ist nicht weit weg. Im Februar gibt es praktisch keinen Niederschlag. Es wurden dennoch nicht die ersten Spiele ohne Naturschnee.

2026 findet die Medaillenjagd in Mailand und Cortina d‘Ampezzo statt. Gut möglich, dass es in Norditalien schneien könnte. Gut möglich, dass wieder einige Sportlerinnen überrascht sein werden. Für die Freiwilligen war es auch ein Spaß, es wurden Schneemänner gebaut. Die deutsche Biathletin Franziska Preuß fand es nicht so lustig: "Ich hoffe, jetzt ist Schluss mit dem Neuschnee." (Florian Vetter, 19.2.2022)

