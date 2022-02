Foto: APA/Hackl

Wien – Der FAC ist zum Frühjahrsstart der 2. Fußball-Liga bis auf vier Punkte an Tabellenführer Austria Lustenau herangerückt. Die drittplatzierten Wiener setzten sich am Freitag zum Auftakt der 17. Runde im Wiener-Duell bei den Young Violets mit 2:0 durch und feierten den dritten Sieg in Serie sowie den sechsten in den jüngsten sieben Partien, in denen es keine Niederlage gab. Im ÖFB-Cup war der FAC vor zwei Wochen als letzter Zweitligist im Viertelfinale am WAC gescheitert.

Der Ligasiebente GAK durfte sich ebenfalls über einen Auswärtserfolg freuen, blieb beim SV Horn dank Toren von Topstürmer David Peham (43.) und Michael Huber (55.) mit 2:0 siegreich. Die zweite Mannschaft von Rapid verbesserte sich mit einem 3:1-Erfolg bei Schlusslicht FC Juniors Oberösterreich auf den zehnten Rang und vergrößerte den Vorsprung auf das Tabellenende auf neun Zähler. Dafür verantwortlich waren in Pasching Doppel-Torschütze Benjamin Kanuric (49., 52.) und Dragoljub Savic (17.).

Elias Felber leitete den Triumph des FAC schon in der 10. Minute ein, Marcel Monsberger (79.) machte spät alles klar. Für die "Jungveilchen" war es bereits die achte Niederlage in den jüngsten neun Runden. (APA, 18.2.2022)

Ergebnisse 2. Liga – 17. Runde:

Freitag

Young Violets Austria Wien – FAC Wien 0:2 (0:1)

FC Juniors OÖ – Rapid Wien II 1:3 (0:1)

SV Horn – GAK 0:2 (0:1)

Blau Weiß Linz – Vorwärts Steyr 20.25 Uhr

Samstag

SKU Amstetten – FC Dornbirn 14.30

Austria Lustenau – SV Lafnitz 14.30

Kapfenberger SV – Wacker Innsbruck 14.30

Sonntag

SKN St. Pölten – FC Liefering 10.30