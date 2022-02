Foto: imago/Johannes Traub

Wien – Der EC Red Bull Salzburg, der als Viertelfinalist der ICE Hockey League feststeht, hat am Freitag am 48. Spieltag einen ungefährdeten 7:1-Erfolg über Schlusslicht Linz gefeiert. Der KAC unterlag hingegen in seinem viertletzten Spiel des Grunddurchgangs als Sechster dem drittplatzierten Fehervar mit 0:7. Das Team der Stunde sind aber mit sieben Siegen in Serie die Pustertal Wölfe.

Die Südtiroler setzten sich in Znojmo nach Penaltyschießen mit 4:3 durch, Gregory Carey gelang der entscheidende Treffer. Es war der dritte Auswärtserfolg der "Wölfe" innerhalb von 72 Stunden. An den zwei Tagen zuvor hatten sie beim VSV (6:2) und in Ljubljana (4:2) gewonnen.

Der KAC schlitterte gegen die Ungarn in die dritte Niederlage in Folge, die sich mit 0:4-Toren im Schlussdrittel noch zu einem Debakel auswuchs. Damit läuft der Meister Gefahr, den sechsten Rang zu verlieren, der einen Fixplatz im Viertelfinal-Play-off bedeutet. Fehervar festigte nach zuletzt vier Niederlagen den dritten Rang. Spitzenreiter Salzburg gewann auch das vierte Saison-Duell mit den Black Wings, die schon insgesamt sechs Matches sieglos sind.

Die Dornbirn Bulldogs hatten sich für die Matches in Wien (Freitag) und Linz (Samstag) als "nicht spielfähig" erklärt. Beide Partien wurden am Freitag von der COVID-Sonderkommission der Liga mit 5:0 für die Capitals und die Black Wings strafverifiziert. Das Freitagspiel des HCB Südtirol gegen den VSV wurde von der Liga wegen "medizinischer Vorsichtsmaßnahmen" verschoben. (APA, 18.2.2022)

Eishockey-Ergebnisse ICE Hockey League – 48. Runde:

Freitag

HC Znojmo – Pustertal Wölfe 3:4 n.P. (1:2,1:1,1:0;0:0; 0:1)

spusu Vienna Capitals – Dornbirn Bulldogs ... 5:0 strafverifiziert

EC-KAC – Hydro Fehervar 0:7 (0:1,0:2,0:4)

EC Red Bull Salzburg – Black Wings Linz 7:1 (1:1,4:0,2:0)

HC Innsbruck – 5:1 (1:0,2:0,2:1)