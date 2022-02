In dieser Galerie: 3 Bilder Vom Winde verweht. REUTERS/Christian Hartmann Der Wind war zu stürmisch. APA/EXPA/JOHANN GRODER So hätte der Kurs ausgesehen. Foto: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Peking/Yanqing – Der Samstag wegen heftiger Windböen abgesagte Mixed-Teambewerb der alpinen Skirennläufer bei den Olympischen Spielen in Yanqing/Peking ist nun für Sonntag 02.00 Uhr MEZ neu angesetzt worden. Das entschieden Internationales Olympisches Komitee, Internationaler Skiverband, Organisationskomitee und die weiteren beteiligten Stakeholder nach knapp einstündiger Diskussion. Für einige Teams bedeutet das eine logistische Herausforderung, müssen doch unter anderem Flüge umgebucht werden.

Die Absage nach zweimaliger Verschiebung um je eine Stunde am Samstag stand außer Diskussion. "Es ist zu böig, es biegt dir die Stangen in der Fahrtrichtung entgegen, da wird es schwierig und gefährlich", sagte Christian Mitter, der als Teamchef der österreichischen Mannschaft um Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Katharina Huber, Johannes Strolz, Stefan Brennsteiner und Michael Matt fungiert.

Er sprach sich von Beginn an für eine Neuansetzung am Sonntag aus. "Wegen einer logistischen Sache ein Olympiarennen absagen, dafür hätte ich kein Verständnis", sagte Mitter zur APA – Austria Presse Agentur. Österreich hat keinen logistischen Aufwand, der Charterflug des ÖOC geht erst am Montag. Doch sollen etwa die Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski ihre Rückflüge in die Schweiz für Sonntag gebucht haben.

Abwarten

Ob das Rennen, es wäre nach je fünf Einzelentscheidungen die elfte Medaillenvergabe im alpinen Skirennsport, tatsächlich stattfinden wird können, bleibt abzuwarten. Das Wetter soll ähnlich werden, aber das heiße hier nicht viel, erklärte Mitter und ergänzte, die Wetterberichte seien mit Vorsicht zu genießen. "Wir müssen das auf alle Fälle probieren, wenn es irgendwie geht."

Begonnen wird mit dem Achtelfinale. Da nur 15 Teams gemeldet sind, hat das topgesetzte Österreich zum Auftakt ein Freilos. Im Viertelfinale wartet der Sieger aus Slowenien gegen Kanada auf Rot-Weiß-Rot. (APA, 19.2.2022)

