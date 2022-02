Die Evakuierungen nach Russland seien in vollem Gang. Die OSZE bestätigt hunderte Verstöße gegen Waffenstillstand im Donbass. US-Präsident erwartet Angriff "in den nächsten Tagen"

Menschen fliehen aus dem Donbass.

Foto: imago images/ITAR-TASS

Kiew/Moskau – Im Konfliktgebiet in der Ostukraine sind die Angriffe in der Nacht zum Samstag laut den pro-russischen Separatisten fortgesetzt worden. Die Aufständischen in dem Gebiet Donezk teilten mit, seit Mitternacht seien mehrere Dutzend Granaten auf ihr Gebiet abgefeuert worden. Auch die Separatisten im Gebiet Luhansk sprachen von mehreren Verstößen gegen den Waffenstillstand. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Ob es neue Opfer gab, war zunächst nicht bekannt.

Der Chef der prorussischen Rebellen der selbst ernannten "Volksrepublik" Donezk hat zur "Generalmobilmachung" aufgerufen. "Heute habe ich ein Dekret über die Generalmobilmachung unterzeichnet", sagte Denis Puschilin in einer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft. Er rief die Bürger, die Reservisten seien, auf, "in die Einschreibebüros des Militärs zu kommen".

Zuvor hatten die pro-russischen Rebellen die Zivilisten in Donezk bereits aufgefordert, sich "in Sicherheit" zu bringen. Im Zuge der massiven Spannungen zwischen Russland und der Ukraine hat es nach Angaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) vom Samstag zuletzt eine "dramatische Zunahme" der Angriffe entlang der Frontlinie in der Ostukraine gegeben.

OSZE ortet Hunderte Fälle von Beschuss



In der Region, wo sich die vom Westen aufgerüsteten ukrainischen Regierungstruppen und die von Russland unterstützten Separatisten gegenüberstehen, registrierte die Mission der OSZE Hunderte Fälle von Beschuss. Nach Angaben der Donezker Separatisten wurde bei einem Beschuss eine Wasserleitung beschädigt.

In der Region Luhansk seien 648 Verstöße gegen die Waffenruhe festgestellt worden, darunter 519 Explosionen, hieß es in einer am späten Freitagabend veröffentlichten Mitteilung der OSZE. Für die Region Donezk wurden 222 Verstöße gemeldet, darunter 135 Explosionen. Das war eine deutliche Zunahme im Vergleich der vergangenen Tage. In der Vergangenheit hatte es höhere Zahlen gegeben.

Das ukrainische Militär gab an, dass samstagfrüh 12 Waffenstillstandsverletzungen durch prorussische Separatisten verzeichnet wurden. In den vergangenen 24 Stunden seien es 66 gewesen.



Gegenseitige Beschuldigungen



Die Konfliktparteien geben sich gegenseitig die Schuld an den Verstößen. Der blutige Konflikt in dem Gebiet im Osten der Ukraine in Nachbarschaft zu Russland dauert seit dem Frühjahr 2014 an. Nach Uno-Schätzungen starben bisher mehr als 14.000 Menschen, die meisten davon auf dem von Separatisten kontrollierten Gebiet. Ein Friedensplan von 2015 unter deutsch-französischer Vermittlung wird nicht umgesetzt.

Im Separatistengebiet Luhansk meldeten die Behörden zwei Gasexplosionen in der Nacht auf Samstag. Ein Feuer an einer Gasleitung sei nach kurzer Zeit gelöscht worden, teilte das Unternehmen Luganskgas mit und veröffentlichte dazu mehrere Videos. Auch an der zweiten Stelle liefen die Löscharbeiten und die Suche nach der Ursache, hieß es. Dutzende Haushalte waren demnach von der Gasversorgung abgeschnitten.

Evakuierungen laufen



Unterdessen liefen die Evakuierungen der Städte und Dörfer in den Regionen Luhansk und Donezk weiter. Nach Angaben der Donezker Separatisten vom Samstagmorgen wurden bereits mehr als 6.000 Menschen in Sicherheit gebracht, darunter 2.400 Kinder. Tausende Menschen kamen bereits in der südrussischen Region Rostow an, wo Unterkünfte bereit standen.

Die Separatistenführungen hatten zur Flucht aufgerufen und den Appell mit einem drohenden Angriff durch ukrainische Regierungstruppen begründet. Das ukrainische Militär hatte betont, keine Offensive gegen die Region zu planen.

Aus dem Gebiet Donezk sollten insgesamt 700.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden, wie die Behörden mitteilten. Der russische Präsident Wladimir Putin wies die Regierung in Moskau an, den Flüchtlingen zu helfen. Unter anderem sollten pro Person 10.000 Rubel (rund 116 Euro) ausgezahlt werden.

Biden erwartet Angriff



Freitagabend zeigte sich US-Präsident Joe Biden davon überzeugt, dass eine russische Entscheidung zum Einmarsch in der Ukraine gefallen ist. Der US-Präsident geht davon aus, dass Teil der Invasion "in den nächsten Tagen" auch ein Angriff auf die zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohner zählende Hauptstadt Kiew sein werde, sagte er in einer Rede am Freitagabend. Seine Sicherheit in dieser Frage gehe aus den Ergebnissen der "beträchtlichen nachrichtendienstlichen Fähigkeiten" der USA hervor. Um den Einsatz zu rechtfertigen, wolle Russland mittels Fake-News einen "falschen Kriegsgrund" aufbauen.

Die USA wiederholen seit Tagen ihre Warnungen vor einem möglichen Angriff. Außenminister Antony Blinken hatte erst am Donnerstagabend gesagt, laut US-Geheimdienstinformationen sei möglicherweise ein gefälschter Bericht über einen Angriff mit chemischen Waffen in den Separatistengebieten geplant.

Russland weist Vorwurf der Cyber-Angriffe zurück

Moskau wies am Samstag außerdem Vorwürfe aus Washington zurück, für Cyber-Angriffe auf ukrainische Banken- und Regierungswebsiten verantwortlich zu sein. "Wir weisen diese unbegündeten Aussagen kategorisch zurück", gab die rusische Botschaft in den USA via Twitter bekannt. Zuvor hatte die nationale Sicherheitsberaterin Anne Neuberger am Freitag die Vorwürfe geäußert.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und ihr französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian äußerten sich über die Zunahme der Waffenstillstandsverletzungen entlang der Kontaktlinie äußerst besorgt. In einer gemeinsamen Erklärung vom Freitag zur Lage im Donbass und an den ukrainischen Grenzen verurteilten sie den Einsatz schwerer Waffen und den wahllosen Beschuss ziviler Gebiete dort.

Sie forderten Russland auf, seinen Einfluss auf die selbsternannten Republiken Donezk und Lugansk zu nutzen, um zur Zurückhaltung aufzurufen und zur De-Eskalation beizutragen. Die beiden Minister befürchten demnach, dass inszenierte Zwischenfälle als Vorwand für eine mögliche militärische Eskalation missbraucht werden könnten.

Putin hat immer wieder ein Ende der Erweiterung der Nato Richtung Osten gefordert und vor einer Aufnahme der Ukraine in das Bündnis gewarnt. In diesem Fall drohe ein Krieg, sagte er. Doch diese Zugeständnisse schließt das Bündnis aus.

Die britische Außenministerin Liz Truss hat sich gegen einen freiwilligen Verzicht der Ukraine auf einen Nato-Beitritt ausgesprochen. Eine solche Zusicherung könne die gegenwärtige Krise nicht beenden, sagte Truss der deutschen Zeitung "Welt am Sonntag". Das sei nicht wirklich das Ziel des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Putin bei Nuklearmanöver dabei



Inmitten der angespannten Lage erproben die russischen Streitkräfte am Samstag ihre Raketenbewaffnung. Ziel der Manöver namens Grom ("Donner") sei es, die Zuverlässigkeit der strategischen Nuklearwaffen zu testen. Die Armee will demnach ballistische Raketen und Marschflugkörper abfeuern. Die Übungen sollen in der Barentssee, vor der Pazifikinsel Kamtschatka und im Schwarzen Meer stattfinden, Fluglinien wurden gewarnt, die Manövergebiete bis Dienstag nächster Woche zu meiden. (APA, red, 19.2.2022)