Schweden hat am Samstag bei den Olympischen Winterspielen in Peking den Olympiasieg im Curlingbewerb der Männer geholt. In einem engen Finale besiegten die Skandinavier die Briten im ersten Extra-End 5:4, nachdem das Team von der Insel erst im letzten regulären End zum 4:4 ausgeglichen hatte. Bronze ging an Kanada, das am Freitag in einem nordamerikanischen Duell gegen die US-Amerikaner 8:5 gewonnen hatte. Für Schwedens Männer war es das erste Curling-Gold.

Die Briten haben allerdings noch eine weitere Chance auf olympisches Gold im Curling. Die Frauen-Mannschaft trifft am Sonntag im Finale auf Japan (2:05 MEZ), nachdem sie am Freitag Schweden 12:11 geschlagen hatte. Bronze holten sich die Schwedinnen, 2018 in Pyeongchang noch Olympiasieger, durch einen 9:7-Erfolg gegen die Schweiz. Die Schweizerinnen, als souveräne Nummer eins der Vorrunde ins Halbfinale gestartet, gingen leer aus. Ohne Curling-Medaille bei Männer und Frauen war die Schweiz seit der Aufnahme ins reguläre Olympia-Programm 1998 davor nur 2014 geblieben. (APA, 19.2.2022)

