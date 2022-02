Remis für Marco Friedl und sein Team. Foto: imago images/Nordphoto

Werder Bremen und der Hamburger SV haben am Samstag im Aufstiegskampf der 2. deutschen Fußball-Bundesliga gepatzt. Die Bremer kamen gegen Schlusslicht Ingolstadt nur zu einem 1:1 (0:0). Damit riss zwar die Serie Werders von zuletzt sieben Siegen in Folge, zumindest vorübergehend setzte sich Bremen aber an die Tabellenspitze. Der Nordrivale HSV schaffte bei Liga-Nachzügler Sandhausen ebenfalls nur ein 1:1 (0:1). Der Karlsruher SC siegte bei Holstein Kiel mit 2:0.

Marco Friedl und Romano Schmid standen wie üblich bei Werder in der Startelf. Die Bremer scheiterten bei ihren Torbemühungen immer wieder an Ingolstadt-Goalie Dejan Stojanovic, in der 75. Minute rettete zudem Nico Antonitsch, der durchspielte, nach einem Schuss von Marvin Ducksch auf der Linie. Niclas Füllkrug brachte unmittelbar darauf Werder in Führung. Filip Bilbija glich für die Ingolstädter, bei denen Christian Gebauer (63.) eingewechselt wurde, in der 85. Minute aus.

Auch der HSV ließ in Sandhausen, wo Marcel Ritzmaier bei den Gastgebern ab der 78. Minute zum Einsatz kam, zwei Punkte liegen. Beim siegreichen KSC spielte Christoph Kobald bis zur 57. Minute, Markus Kuster saß auf der Bank. Stürmer Benedikt Pichler ging mit Kiel leer aus. Bremen hält nun bei 42 Punkten und der HSV als Zweiter bei 41 Zählern vor dem punktgleichen Stadtrivalen St. Pauli, der am Sonntag Hannover 96 empfängt und damit die Tabellenführung wieder übernehmen könnte. (APA, 19.2.2022)