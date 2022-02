Aufhelfen. Foto: imago images/kolbert-press

Michael Gregoritsch hat am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga sein sechstes Saisontor für den FC Augsburg erzielt, seine Mannschaft ging daheim gegen den SC Freiburg dennoch mit 1:2 als Verlierer vom Platz. Die Freiburger, bei denen ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart durchspielte, sind nun Tabellen-Fünfter. Auf Rang vier kletterte die TSG Hoffenheim, die in Wolfsburg 2:1 gewann. Im Abstiegskampf feierte Bielefeld einen wichtigen 1:0-Sieg gegen Union Berlin.

Für die Augsburger, bei denen Cheftrainer Markus Weinzierl wegen einer Corona-Infektion fehlte, hat sich mit der Niederlage gegen Freiburg die Lage im Abstiegskampf weiter zugespitzt. Gregoritsch glich zwar die frühe Führung der Gäste durch Nils Petersen (4.) mit einem präzisen Flachschuss aus 18 Metern aus (16.), dem 1:2 durch Nico Schlotterbeck (26.) hatte der Liga-16. aber nichts Zählbares mehr entgegenzusetzen. Ein Gregoritsch-Kopfball (78.) sorgte noch mal für Gefahr, aber nicht für ein Remis. Die Freiburger bleiben damit im Rennen um einen Europacup-Platz.

Vier Minuten

Das gilt auch für Hoffenheim. Den Kraichgauern, bei denen Christoph Baumgartner durchspielte und Stefan Posch in der 70. Minute ausgewechselt wurde (Florian Grillitsch fehlte wegen der 5. Gelben Karte), reichten beim VfL Wolfsburg vier Minuten, um das Spiel zu drehen. Jacob Bruun Larsen per Seitfallzieher (74.) und Andrej Kramaric (78.) machten die VfL-Führung durch Jonas Wind (36.) mehr als wett.

Den wichtigen Siegtreffer von Bielefeld durch Masaya Okugawa (53.) bereitete Patrick Wimmer mit einem tollen Lochpass vor. In der Tabelle ist Bielefeld, für das Alessandro Schöpf durchspielte, nun vorerst 14. Der VfB Stuttgart, bei dem ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic nach Wadenproblemen wieder in den Kader zurückkehrte und auf der Bank saß, musste im Abstiegskampf ein bitteres 1:1 gegen Bayern-München-Bezwinger VfL Bochum hinnehmen. Den Ausgleich kassierten die Schwaben erst in der 95. Minute per Elfmeter durch Eduard Löwen. (APA, 19.2.2022)

Ergebnisse, Samstag, 19.02.2022

VfB Stuttgart – VfL Bochum 1:1 (0:0)

Stuttgart: Kalajdzic Ersatz

FC Augsburg – SC Freiburg 1:2 (1:2)

Augsburg: mit Gregoritsch (Tor zum 1:0/16.); Freiburg: mit Lienhart

VfL Wolfsburg – TSG Hoffenheim 1:2 (1:0)

Wolfsburg: Pervan Ersatz, ohne Schlager; Hoffenheim: mit Baumgartner, Posch bis 70., ohne Grillitsch (gesperrt)

Arminia Bielefeld – Union Berlin 1:0 (0:0)

Bielefeld: mit Schöpf, Wimmer bis 80., ohne Prietl (krank); Union: Trimmel Ersatz

1. FC Köln – Eintracht Frankfurt 18.30