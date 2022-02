Will klären, wie man die Westbalkanländer am besten bei Abschiebungen unterstützen kann: Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Foto: REUTERS / LEONHARD FOEGER

Wien – Um der illegalen Migration und der Schlepperkriminalität "mit vereinten Kräften entgegenzutreten", lädt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag und Dienstag seine europäischen Kollegen zu einer Ministerkonferenz zu "Rückführung" illegaler Einwanderer ein. An den beiden Tagen soll besprochen werden, wie vor allem die Westbalkanländer bei Abschiebungen unterstützt werden können.

22 Länder angemeldet

Nach Angaben des Innenministeriums sollen unter anderem der französische Innenminister und amtierende EU-Ratsvorsitzende, Gérald Darmanin, sowie der EU-Kommissar für Nachbarschaft und Erweiterung, Olivér Várhelyi, teilnehmen. Angesagt haben sich den Angaben zufolge Minister bzw. ihre Stellvertreter und Staatssekretäre aus 22 Ländern, darunter auch Vertreter der Westbalkanstaaten und der Schweiz. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser wird zu einem bilateralen Gespräch mit Karner in Wien erwartet.

"Unser Ziel ist, dass wir die Rückführungen verstärken", erklärte Karner im Vorfeld der Konferenz laut Aussendung. Vor allem die Länder am Westbalkan sollten unterstützt werden, um Migranten ohne Bleibechancen gleich von dort in ihre Herkunftsländer zurückzubringen, bevor sie nach Österreich weiterziehen. "Oberstes Ziel muss sein, den Schleppern das Geschäft zu entziehen. Jede Einzelne Rückführung ist ein Signal gegen die Schlepperei", so der Innenminister. Österreich unterstützt bereits Bosnien-Herzegowina bei Rückführungen.

Überschattet wird die Konferenz von der drohenden Invasion Russlands in der Ukraine. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, rechnet bei einer weiteren Verschärfung der Krise mit der Flucht zahlreicher Menschen in die Europäische Union. "Es wird geschätzt, dass zwischen 20.000 und mehr als einer Million Flüchtlinge kommen könnten", sagte er am Freitag der deutschen Zeitung "Die Welt". (APA, 20.2.2022)