Elegant und superschnell, wenn es drauf ankommt: der Wanderfalke (Falco peregrinus). Dieses Porträt entstand in der Falknerei in Schloss Waldreichs im Waldviertel (Belichtungszeit 1/160 Sek., Blende f/5.6, Lichtempfindlichkeit ISO 1600, Brennweite 320 mm am APS-C-Sensor entspricht 480 mm umgerechnet aufs Kleinbildformat).