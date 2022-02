Der goldene Helm von Matthias Strolz war Programm. Foto: AFPA/Coffrini

Peking – Die Winterspiele in Peking waren die zweiterfolgreichsten für Österreich in der Olympia-Geschichte. Besser als in China mit sieben Gold-, sieben Silber- und vier Bronzemedaillen war Rot-Weiß-Rot bisher nur 2006 in Turin (9-7-7). Dank Gold am Schlusstag im alpinen Teambewerb überholte das ÖOC-Team 2022 noch jenes von Albertville 1992 (6-7-8).

Gemessen an der Gesamtmedaillenzahl rangiert Peking mit 18-mal Edelmetall auf Platz drei hinter Turin 206 (23) und Albertville 1992 (21).

Wie sich die österreichischen Medaillen-Prognosen Sportart für Sportart erfüllten:

Ski alpin (prognostiziert 3 bis 8 / eingetroffen 7):

Mit vier Medaillen für die Männer und zwei für die Frauen sowie Gold im Teambewerb darf sehr zufriedenstellend bilanziert werden. Matthias Mayer gewann den Super-G und holte seine dritte Goldmedaille bei Winterspielen, dazu sicherte er sich Bronze in der Abfahrt. Johannes Strolz wurde sensationell Kombi-Olympiasieger, legte als ein Mitfavorit mit Slalom-Silber nach und wurde nach dem Mannschaftscoup Dreifachmedaillengewinner. Auf Frauenseite errangen die im Teambewerb vergoldete Katharina Liensberger im Slalom und Mirjam Puchner im Super-G jeweils die Silbermedaille.

Snowboard (2 bis 3 / eingetroffen 4):

Nie zuvor waren Österreichs Snowboarder so erfolgreich wie in Peking – dreimal Gold durch Anna Gasser (Big Air), Alessandro Hämmerle (Cross) und Benjamin Karl (Parallel-Riesentorlauf) sowie Silber durch Daniela Ulbing (Parallel-RTL) bedeuten Einbrett-Sparten-Rekord.

Ski Freestyle (0-1 / eingetroffen 1):

Mit Gasser konnten sich auch die Freestyler eine Goldene zumindest teilweise auf die Fahnen heften. Auf zwei Bretteln schaffte es in der Buckelpiste, im Big Air, Slopestyle, der Halfpipe und im Cross nur Matej Svancer ins Finale. Die Zukunftshoffnung wurde im Slopestyle Achter, scheiterte in seiner Paradedisziplin Big Air aber früh.

Rodeln (1-3 / eingetroffen 3): Die Rodler waren einmal mehr Medaillenlieferant erster Güte: David Kindl gewann im Eiskanal von Yanqing im Männer-Einsitzer Silber, Thomas Steu/Lorenz Koller holten sich im Doppelsitzer Bronze, gemeinsam mit Madeleine Egle reichte es für die drei Männer in der Team-Staffel zur Silbermedaille. Beinahe wäre auch im Frauen-Einsitzer der Medaillen-Coup aufgegangen, allerdings stürzte Egle im ersten der vier Läufe und schaffte es letztlich mit einem Kraftakt noch zu Rang vier.

Skeleton (0-1 / eingetroffen 0):

Die Tirolerin Janine Flock konnte vier Jahre nach Rang vier in Pyeongchang keinen Frieden mit Olympia schließen. Rang zehn war eine herbe Enttäuschung für die Mitfavoritin. Samuel Maier (13.) und Alexander Schlintner (17.) blieben im Bereich ihrer Möglichkeiten.

Bob (0-1 / eingetroffen 0):

Kathrin Beierl hatte mit Monobob und Zweierbob zwei Chancen, kam an die Form des Vorjahres in diesem Winter aber nicht heran und musste sich auch bei Olympia mit den Plätzen zehn und 14 begnügen. Benjamin Maier pilotierte einen erfolgversprechenden Zweier- und Viererbob, Rang fünf im Zweier blieb aber des beste Ergebnis. Dass Anschieber Markus Sammer nach der Ankunft in ein Quarantäne-Hotel musste, hat sicher nicht geholfen.

Skispringen (1 / eingetroffen 2):

Team-Gold zum Abschluss durch Stefan Kraft, Daniel Huber, Jan Hörl und Manuel Fettner hat alles überstrahlt. Dazu war im ersten Männer-Bewerb Fettner von der Normalschanze unerwartet zu Silber gesprungen. Im Mixed reichte es nach einer Disqualifikation von Daniela Iraschko-Stolz und ohne Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger nur zu Rang fünf. Ohne das coronabedingt abwesende Duo ging auch im Frauen-Einzel nichts. Zu stark war die Konkurrenz zudem im Großschanzen-Einzel der Männer.

Nordische Kombination (2-3 / eingetroffen 1):

Johannes Lamparter war hoch gehandelt worden, bei drei Top-6-Platzierungen wurde es aber keine Medaille. Für die sorgte mit Lukas Greiderer im Normalschanzen-Einzel ein engerer Landsmann des Tirolers. Nach dessen dritten Platz wurde es mit dem Team verabsäumt, nachzulegen. Eher in Richtung Gold geäugt, blieb für das Duo mit Franz Josef Rehrl und Martin Fritz nur Rang vier.

Langlauf (0 / eingetroffen 1):

Teresa Stadlober hat nach corona-bedingter verspäteter Anreise nicht die gewünschte Vorbereitung gehabt, holte im Skiathlon aber sensationell Bronze und damit Österreichs erste Medaille bei den Peking-Spielen.

Biathlon (1 / eingetroffen 0):

Die Biathleten waren mit verhaltenen Medaillenhoffnungen nach Zhangjiakou gekommen. Zurecht, wie sich in insgesamt elf Medaillenchancen mit Lisa Hausers viertem Platz im Sprint als Highlight herausstellte. Probleme mit der Höhenanpassung, dem Material und der Form verhinderte die Verlängerung der in Vancouver 2010 gestarteten Medaillen-Serie.

Eiskunstlauf (0 / eingetroffen 0):

Nach jeweils durch Verletzungen beeinträchtigten Vorbereitungen hielt sich zumindest Olga Mikutina bei den Frauen gut, die WM-Achte belegte Rang 14. Daneben ging der letzte Olympia-Auftritt von Miriam Ziegler/Severin Kiefer, die Paarläufer wurden unter 18 Duos Letzte.

Eisschnelllauf (0-1 / eingetroffen 0):

Vanessa Herzog hätte fast "das Unmögliche" geschafft und trotz zweier im Vorjahr erlittener Bandscheibenvorfälle eine Medaille geholt. Als Vierter über 500 m fehlten ihr nur 7/100 Sekunden auf Bronze. Über 1.000 m war sie keine Podestkandidatin und wurde Achte. Der 21-jährige Gabriel Odor legte als Zehnter des Massenstarts ein engagiertes, gutes Debüt hin. (APA; 20.2.2022)

