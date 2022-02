In einem Interview spricht der Lead Artist des neuen Rollenspiels über grundlegende Designentscheidungen

Das Spiel erscheint voraussichtlich Ende 2022. Foto: Bethesda

Wirklich viel ist über das kommende Weltraum-RPG "Starfield" bisher nicht bekannt. Mit vereinzelten, kurzen Trailern haben die Entwickler zwar erste Einblicke in die Gestaltung der Spielwelt gegeben, bezüglich des Gameplays halten sie sich unterdessen weiterhin verschlossen. In einem Interview mit "Xbox Wire" erzählt der Lead Artist des Rollenspiels nun mehr über grundlegende Designentscheidungen. Demnach bezeichne Bethesda die übergeordnete Ästhetik von "Starfield" als "Nasa-Punk".

Den Begriff hätten sie bereits in einem frühen Entwicklungsstadium geprägt, "um ein Sci-Fi-Universum zu beschreiben, das ein wenig bodenständiger und nachvollziehbarer ist", sagt Pely. "Wir wollten eine sehr realistische Sichtweise. Man kann eine Linie von der heutigen Weltraumtechnologie ziehen und von dort in die Zukunft extrapolieren, so dass es glaubhaft und nachvollziehbar ist."

Xbox

Vorteile eines Exklusivtitels

Laut dem Animationschefs Rick Vicens sei es sehr interessant, dass sich das ganze Team sehr schnell in das Konzept hineingefunden hätten. ""Als sie NASA-Punk sagten, konnte das Art-Team diese beiden Worte sofort in die Tat umsetzen. Es war einfach der perfekte Begriff für unsere Art Direction und dafür, dass alle im gleichen Fluss und mit einem einheitlichen Stil arbeiten.

Im Sommer letzten Jahres gab Bethesda bekannt, dass "Starfield" nach der Übernahme durch Microsoft exklusiv für Xbox Series X/S und den PC erscheinen wird. Während sich Marketingchef Pete Hines bei Playstation-Spielern für die Unannehmlichkeiten entschuldigte, sprach Todd Howard, Leiter der Entwicklung, von positiven Effekten der Exklusivität. Diese ermögliche "ein besseres Produkt". Als Releasetermin ist derzeit der 22. November 2022 angesetzt. (red, 20.2.2022)