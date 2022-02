Harald Martenstein verlässt den Berliner "Tagesspiegel". Foto: Screenshot Tagesspiegel

Der Journalist Harald Martenstein verlässt den Berliner "Tagesspiegel". Die Zeitung hatte vorige Woche eine der Kolumnen Martensteins online gelöscht. Darin schrieb der Journalist über das Tragen von "Judensternen" bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen mit der Aufschrift "Ungeimpft": Es sei "immer eine Anmaßung, auch eine Verharmlosung, es ist für die Überlebenden schwer auszuhalten", schreibt Martenstein. Jedoch seien die Träger "sicher nicht antisemitisch", schließlich würden sie sich mit den in der NS-Zeit verfolgten Juden identifizieren.

In die Entscheidung, den Text zu löschen, sei er nicht eingebunden gewesen, schreibt Martenstein in einer Abschiedskolumne. Es sei kein Geheimnis, dass die Chefredaktion des "Tagesspiegels" sich in aller Form von einem meiner Texte distanziert und gelöscht hat. Ich war in diese Entscheidung nicht eingebunden". So etwas bedeute in der Regel, dass man sich trenne. "Ich habe diese Entscheidung getroffen."

Martenstein schreibt seit 1998 für die Regionalzeitung und wöchentlich Kolumnen für "Die Zeit". Seine Kolumne hätte so nicht veröffentlicht werden sollen. Zu dem Schluss sei man "nach eingehenden Gesprächen – auch mit Wissenschaftlern und Betroffenen" gekommen. "Wir verteidigen die Meinungsfreiheit, sind uns aber deren Grenzen bewusst. Dabei gilt: Nicht alles, was rechtlich betrachtet gesagt werden darf, ist dem Ton des ,Tagesspiegels' angemessen."

Martenstein bleibt bei seinen Aussagen und bekräftigt: "Ich habe meine Meinung nicht geändert. Vielleicht irre ich mich. Wo man glaubt, nur man selber sei im Besitz der Wahrheit, bin ich fehl am Platz". (red, 20.2.2022)