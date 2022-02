Im Zentrum des Geschehens steht aber nicht so sehr der Fall, sondern die Ermittler: "Bönisch ist wieder solo, unter ihrem Namen "Bönische Dörfer" nutzt sie Datingplattformen eher zur dienstlichen Recherche. Das beflügelt Faber in bis dato nicht gekannter Weise", analysiert Birgit Baumann im STANDARD: "Rührend nähert er sich an, macht Angebote, stößt aber auf taube Ohren und ein Herz, in dem noch keine neue Liebe Platz hat, weil es so voller Wut über die alte ist. Und dann, ganz am Schluss ... Der WDR hat gebeten, nichts zu verraten. Daher sei nur eines gesagt: Es wird Folgen haben."

Christian Buß, der "Tatort"-Kritiker des "Spiegel", vergibt acht von zehn möglichen Punkten und schreibt: "Ein Kuss für die Ewigkeit und ein Verbrechen, das verheerend nachhallt, wenn der Abspann schon gelaufen ist: Dies ist der vorläufige Höhepunkt aus zehn Jahren Dortmund-,Tatort'."

Wie sehen Sie den neuen "Tatort"? Top oder Flop? (red, 20.2.2022)