QAnon ist eine der reichweitenstärksten Verschwörungserzählungen in den USA. Anhängerinnen und Anhänger glauben zum Beispiel an den Mythos, dass mächtige Politikerinnen in Wirklichkeit "Reptiloiden" seien – und eine satanistische Weltelite Jagd auf Kinder mache. Forschende aus Frankreich und der Schweiz wollen nun den Gründer identifiziert haben.

Und: Weil die Tech-Giganten einem veralteten Regelwerk unterliegen, gibt es kaum Möglichkeiten zur Bekämpfung von Problemen wie Hassrede und Desinformation. Ändern sollen das der Digital Services Act (DSA) und der Digital Markets Act (DMA) der EU. Das Gesetzespaket plant zum ersten Mal seit 20 Jahren eine umfassende Neuordnung des digitalen Raums, bei deren Gestaltung die Marktmacht und die alltägliche Präsenz der wichtigsten Akteure mitbedacht werden.

Außerdem diskutiert unser Autor im Rahmen der "Berufsspieler"-Kolumne die Frage, ob Computerspiele einen "Elternmodus" brauchen.

Forschende behaupten, QAnon-Gründer identifiziert zu haben

Neue EU-Gesetze für Big Tech: Worauf sich Digitalkonzerne einstellen müssen

Computerspiele brauchen einen "Elternmodus"

Tesla liefert zehntausende Autos ohne Steuergerät für autonomes Fahren aus

"Starfield": Neuer Bethesda-Blockbuster soll "Nasa-Punk"-Ästhetik haben

Professor für IT-Sicherheit: Hackerabwehr in die Ausbildung aufnehmen