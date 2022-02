US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Foto: Reuters

Zweimal stehender Applaus für den Mann, dessen Land womöglich kurz vor einem russischen Einmarsch steht: "Der Beifall gilt der Ukraine und ihren Soldaten", sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Trotz der hochdramatischen Lage hat er Kiew für einige Stunden verlassen, um in München den versammelten Staats- und Regierungschefs seine Sicht der Dinge zu schildern: dass EU und Nato endlich Klartext reden sollten, ob sie die Ukraine wirklich aufnehmen wollen oder nicht. Und ihr damit, so meint Selenskyj, Schutz vor dem russischen Nachbarn geben.

"Jetzt werden wir alleingelassen", klagt er, "wir werden vergessen." Von der Nato verlangt er "Sicherheitsgarantien" und fragt, warum nicht schon jetzt die angekündigten harten Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt werden, da der Westen doch der Ansicht sei, dass Russland einmarschieren und einen Krieg in Europa entzünden werde. Und warum es keine Waffenlieferungen gebe.

Keine Antworten

Selenskyj trifft die wesentlichen Punkte, er redet ebenso kraftvoll wie emotional, doch Antworten erhält er nicht. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) etwa sagt, Rüstungsexporte seien "nicht möglich", die Ukraine sei dennoch zu Waffen gekommen. Sein Land gebe dafür "am meisten Geld". Und eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine "steht nicht an".

Die Sicherheitskonferenz – eine hochkarätige privat organisierte Veranstaltung, finanziert im Wesentlichen von der deutschen Regierung – ist bekannt dafür, in internationalen Krisen Verhandlungen voranzubringen und zu friedlichen Lösungen beizutragen. Diesmal geht das nicht, das Treffen krankt daran, dass Russland nicht vertreten ist. Erstmals überhaupt schickte Moskau keine Delegation, was auch ein klares Statement ist. Es wurde also fast pausenlos über Russland und Präsident Wladimir Putin geredet, aber nicht mit ihm.

Zugleich geht von der Sicherheitskonferenz eine klare Botschaft aus, die auch im Kreml registriert wird: Der Westen stellt sich einig wie selten zuvor an die Seite der Ukraine und gegen eine Expansion durch Moskau. Vom "Schulterschluss" ist ständig die Rede, Kanzler Scholz sagt, es sei inakzeptabel, "in Europa die Grenzen zu verschieben". Ähnliches ist von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wie von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu hören.

"Düstere Umstände"

Die USA haben nicht nur Außenminister Antony Blinken, sondern auch Vizepräsidentin Kamala Harris an die Isar geschickt. Diese spricht von "düsteren Umständen", der Westen habe aber "feststehende Prinzipien". Weiter meint sie: "Wir sprechen nun mit einer Stimme. Es geht um eine souveräne Nation, die davorsteht, besetzt zu werden." Die Botschaft: Zwischen EU, Nato und die USA passt kein Blatt Papier. Russland droht sie mit "noch nie da gewesenen Sanktionen".

Damit dürfte Putins Strategie durchkreuzt sein, mit seinem aggressiven Verhalten in der EU und der Nato Zwist und Streit zu provozieren. Er hat kein Land rausgebrochen, im Gegenteil: Er eint damit die Bündnisse und die Teile der Welt, die sich zu demokratischen Werten bekennen. Allenfalls sind unterschiedliche Nuancen in der Einschätzung zu hören, inwieweit ein Angriff auf die Ukraine schon feststeht. Harris sagt, wie auch US-Präsident Joe Biden: "Unter falschem Vorwand wird es einen Einmarsch geben." Scholz etwa spricht sich viel deutlicher noch für Verhandeln und Diplomatie aus, "um die Krisendynamik zu durchbrechen".

"Putin lebt in einer anderen Welt"

Was will Putin? "Das weiß ich nicht", meint Präsident Selenskyj. Jedenfalls würden die Menschen und die Armee "unser wunderbares Land verteidigen". Am Rande der Konferenz sagt eine Beobachterin: "Russland will sein Imperium wiedererrichten, Putin lebt in einer anderen Welt." Während Selenskyj "wieder zum Abendessen in Kiew" sein wollte, blieb Kamala Harris ein wenig länger. Ihr erfreulichster Termin in München dürfte ein Buffet gewesen sein, mit Beschäftigten des US-Konsulates und deren Kindern. (Patrick Guyton aus München, 20.2.2022)