Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

Blattsalat Alles nur Fake! Wer würde annehmen, dass sich drei "Krone"-Chefredakteure für eine gewöhnliche Besichtigung hergeben

Konsequenzen Umstrittene Kolumne: Harald Martenstein verlässt "Tagesspiegel" Tageszeitung löschte eine seiner Kolumnen, in der Martenstein Träger von "Judensternen" bei Corona-Demos als "sicher nicht antisemitisch" bezeichnete. Marteinstein bleibt bei seiner Meinung

Serie des Tages "Westidioten": ARD-Serie "ZERV" über deutsch-deutsche Annäherung Ermittler aus Ost und West sollen in der ernsten als auch humorvollen Serie für Aufklärung eines Todesfalls kooperieren – Ab 22. Februar im Ersten

TV-Tagebuch Dortmunder "Tatort" mit Knalleffekt: Kein Frieden mit Mama Die eigentliche Geschichte spielt sich zwischen Faber und Bönisch ab. Rührend nähert er sich an, macht Angebote, stößt aber auf taube Ohren und ein Herz, in dem noch keine neue Liebe Platz hat

Forum zum Sonntagskrimi "Liebe mich!" im neuen "Tatort" aus Dortmund: Top oder Flop? Bei den Vorbereitungen zu einer Urnenbeisetzung wird eine Frauenleiche gefunden. Ist ein Serientäter am Werk? Diskutieren Sie mit!

Mitdiskutieren "Im Zentrum" über "Krieg oder Frieden – Wohin führt die Ukraine-Krise?" Bei Claudia Reiterer um 22.10 Uhr auf ORF2

Betrüger "GIS-Kontrollor" knöpfte jungem Villacher "Gebühren" ab Betrüger trug Handschuhe, um "keinen Stromschlag" bei Kontrolle des TV-Geräts zu bekommen

Journalistenmord Journalist in türkischer Stadt Kocaeli erschossen Chefredakteur Arslan recherchierte zu Korruption

Switchlist The Hateful Eight und Heldinnen der elektronischen Musik: TV-Tipps für Sonntag Ursprünge der Frauenemanzipation, I Cannot Tell You How I Feel, Im Zentrum und Lee Miller – Supermodel und Kriegsfotografin – mit Radiotipps

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Abend!