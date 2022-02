In dieser Galerie: 2 Bilder Ein Blick hinein in die olympische Blase: "robotic bartender" im Hauptpressezentrum in Peking. Kein Mensch zu sehen. Foto: REUTERS / BENSCH Ein Blick hinaus aus der olympischen Blase: "Mein" Bus fährt an einer Häuserzeile vorbei. Am Straßenrand liegt Schnee. Foto: Lukas Zahrer

Das Leben in der Olympia-Blase hat mir wirklich nicht gefallen, aber ich muss zugeben: Es hat funktioniert. Jedes Hotel hatte in der Lobby eine Teststraße. In Pressezentren wurde es kuschlig, aber nie bedenklich: Alle wurden ja täglich negativ getestet. In der letzten Wettkampfwoche traten nur noch rund ein Dutzend Fälle auf – unter rund 70.000 Personen.

Doch es war schwierig, Sportlerinnen, Trainer und Betreuerinnen zu sprechen. Ich war nie im Olympischen Dorf, lief niemandem zufällig über den Weg, um spontane Hintergrundgespräche zu führen oder zu erfahren, wie viele Spiegeleier Teresa Stadlober vor ihrer Bronzemedaille zum Frühstück aß. Vieles lief über Zoom-Pressekonferenzen, da war der Weg aus Wien gleich weit wie aus einem Pressezentrum in China.

Nach Wettkämpfen waren Gespräche in der sogenannten Mixed Zone möglich. Medienleute auf der einen Seite einer Absperrung, auf der anderen Seite die Athleten. Die Fragen brüllte man hinüber, im Hintergrund spielte es oft noch laute Beats für schon leere Fantribünen. Die Antworten verstand ich nicht immer, immerhin hielten Freiwillige den Athleten einen Korb unter die Maske, darin lagen die Aufnahmegeräte der Medienleute. Beim Heimflug kam ich den Athleten am nächsten. Ich saß im Mittelteil, hatte vier Sitze für mich allein. Keine 60 Zentimeter neben mir lag ein nordischer Kombinierer des ÖOC-Teams, ich ließ mein Aufnahmegerät freilich in der Tasche – und ihn in Ruhe.

Überwachung

Der Mehrwert, von den Olympischen Spielen von vor Ort zu berichten, war aus sportlicher Sicht wohl noch nie so gering wie in Peking. Aber ich erlebte hautnah, wie China diese Spiele beinhart durchzog, und bekam einen Eindruck, wie der Alltag in diesem Land sein muss. An den Überwachungsstaat China habe ich mich bis zum Schluss nicht gewöhnt.

Ständig filmen und fotografieren einen zahllose Kameras. Im Hotel wurde ich etwa von einer auf Fieber überprüft. In Peking ging ich durch eine Schleuse, voll vermummt, mit Maske und tief sitzender Haube. Von meinem Gesicht war gerade einmal ein fünf Zentimeter breiter Streifen zu sehen, von den Augenringen bis knapp über den Augenbrauen. Die Kamera erkannte trotzdem sofort meine Identität, auf einem Bildschirm ploppte ein riesiges Passfoto von mir auf, mein Name stand darunter.

Ach, was waren das für lustige und erstaunliche Videos von Robotern aus der Olympia-Blase. Manche mixen Cocktails, andere formen Teigtaschen. Im Medienzentrum in Peking wurde das Essen über Schienen an der Decke des Raumes geliefert. Dann senkte sich eine Platte wie bei einem Kran, darauf der Teller mit köstlichem Kantinenessen.

Im Hotel bestellte ich einmal Essen über den Zimmerservice. Ein Roboter lieferte es an meine Zimmertür. Auf dem Teppich am Gang konnte man sehen, wo er fuhr, seine Reifen hinterließen eine Spur. Ich tippte meine Zimmernummer ein, dann öffnete sich eine Lade, darin ein Club-Sandwich und kalte Pommes. Weil ich die Rechnung nicht unterschrieb und auch nicht in die Lade zurücklegte, stand zwei Minuten später eine Mitarbeiterin vor der Tür und verlangte nach der Rechnung. Und nach dem Stift, der auch im Roboter lag, da nimmt es China genau.

Überwältigung

Wenn ich im Medienzentrum ein Cola kaufte, wurde das aber auf einem Zettel notiert. Fünfmal musste ich in Apps oder in Formularen mein Ausreisedatum aus China notieren. Trotzdem fragten sie mich eines Tages beim Corona-Test, wann ich denn abhaue. Und vermerkten es in einer ausgedruckten Liste, machten neben meinem Namen ein Hakerl. Man denkt, man ist schon völlig gläsern, dennoch notierten sie ständig weitere Details über mich.

Ich kann aus den Regeln und deren Auslegung in der Olympia-Blase nicht auf den Alltag im Rest von China schließen, ich hatte ja null Kontakt zu Menschen aus dem normalen Leben. Ich kann nur mutmaßen. Auf mich wirkte China unfassbar bürokratisch. Ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, wie Chinas Sozialkreditsystem funktioniert. Ich erhielt zwar keine Minuspunkte dafür, dass ich meine FFP2-Maske am 13. Februar um 20.14 Uhr für zehn Sekunden unter dem Kinn trug. Registriert wurde es bestimmt.

Mein persönliches Highlight der Spiele kam zum Ende. Ich hatte einen Text über das australische Langlauf-Serviceteam geschrieben. Sie dankten mit einer Anstecknadel, die für die Kultur der Aborigines steht. Ich war überwältigt und gerührt, der olympische Geist lebt. (21.2.2022)