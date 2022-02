Jäger und Sammler. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Drei Niederlagen in drei K.-o.-Bewerben reichten für Johannes Strolz am Schlusstag der Olympischen Winterspiele in Peking zu Gold im alpinen Teambewerb. Wenn’s läuft im Leben, kann einen nicht einmal ein suboptimaler Arbeitstag auf chinesischem Kunstschnee aufhalten. Der 29-jährige Vorarlberger, der beim ersten Duell ausschied und im Halbfinale und Finale jeweils auf dem langsameren Kurs seinen Gegnern unterlag, wusste aber sofort, bei wem er sich zu bedanken hatte. Seine bereits zweite Goldene – nach dem überraschenden Sieg in der Kombination – nahm er demütig entgegen: "Ich habe auch alles reingehauen, diese Medaille habe ich aber großteils meinen Teamkollegen zuzuschreiben", sagte Strolz.



Als "Strolzi" am Sonntag Österreichs Fahne bei der Schlusszeremonie ins Pekinger Vogelnest trug, baumelte neben zwei Goldenen auch die Silberne aus dem Spezialslalom von seinem Hals – von der Wertigkeit her vielleicht sogar seine bedeutendste Dekoration. Seine Paradedisziplin war es schließlich, durch die er sich erst Mitte Jänner mit seinem sensationellen ersten Weltcupsieg in Adelboden von Startplatz 39 aus für die Spiele unverzichtbar machte. Es war das Comeback aus dem Bilderbuch, ein Jahr nachdem der Europacup-Gesamtsieger von 2018 aufgrund anhaltend schwacher Leistungen aus den Kadern des Skiverbands gestrichen worden war.

Der Vater und die Ski

Dass er in dieser Zeit seine Ski selbst präparieren musste, darauf wird Strolz seither bei fast jedem Interview angesprochen. Dass er in die Fußstapfen seines Vaters trat, der 1988 in Calgary ebenfalls Gold und Silber (Kombi, Riesenslalom) einfuhr, ist das zweithäufigste Thema, das Strolz stets sympathische Antworten abnötigte.

"Als Kind braucht man einen Vater und keinen Olympiasieger, und das war der Papa immer", sagte der Bregenzerwälder nach seinem ersten Coup und sorgte damit für einen der emotionalsten Momente in Peking.

Johannes Strolz wurde im September 1992 geboren, sieben Monate nachdem sein Vater in Albertville den Kombi-Olympiasieg fast wiederholt hätte, aber souverän in Führung liegend ausschied. In Warth, der höchstgelegenen Gemeinde Vorarlbergs, erlernte der Junior das Skifahren bereits im zarten Alter von zwei Jahren. Zu den Vorbildern des Polizisten zählt neben dem Schweizer Didier Cuche auch Marcel Hirscher. Er nennt ihn den "größten Skifahrer aller Zeiten" und zog an olympischen Medaillen gleich. (Fabian Sommavilla, 21.2.2022)