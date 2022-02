NACHHALTIGKEIT

Die Herde der Weißen Elefanten ist ordentlich gewachsen

Auffällig oft wurde seitens der Organisatoren die Nachhaltigkeit dieser Spiele betont, man könnte fast misstrauisch werden. Klar ist, dass sich das IOC die löblichen Gedanken, die es sich in seiner "Agenda 2020+5" gemacht hat, in Peking aufzeichnen konnte. Zumindest an den Außenschauplätzen wurde für ein sehr kurzes Vergnügen sehr viel Geld verbrannt.

Die Austragung der Winterspiele hat Peking wohl zehnmal so viel Geld gekostet wie öffentlich kommuniziert. China hatte mit 3,8 Milliarden Dollar an Gesamtkosten gerechnet, doch da waren etwa die Kosten für das olympische Dorf, die Sprungschanzen und die Bobbahn nicht einberechnet. Am Ende gibt es Schätzungen, dass sich die Kosten der Winterspiele auf 38,5 Milliarden Dollar belaufen.

Es ist höchst fraglich, ob auf der 100-Millionen-Schanze von Zhangjiakou oder im noch viel teureren Eiskanal in Yanqing je wieder ein Weltcup ausgetragen wird. Der Nutzen für Freizeitsportler ist sowieso überschaubar. So gliedern sich diverse monumentale Sportstätten in die Herde der Weißen Elefanten aus flott unnütz gewordenen Olympia-Arenen ein. (Fritz Neumann, Sigi Lützow, Lukas Zahrer, 20.2.2022)