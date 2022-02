Rund 20 weitere mutmaßliche Betroffen haben sich in Bayern beim unabhängigen Missbrauchsbeauftragten gemeldet. Außerdem gab es 150 Anrufe

Seit der Veröffentlichung des Münchner Gutachtens rennen der Kirche in Bayern die Mitglieder davon. Foto: imago images / Rolf Poss

München – Rund einen Monat nach der Präsentation des Gutachtens über sexuelle Gewalt im römisch-katholischen Erzbistum München und Freising in Deutschland haben sich bereits rund 20 weitere mutmaßliche Betroffene gemeldet. Die Meldungen seien bei den unabhängigen Missbrauchsbeauftragten der Erzdiözese eingegangen, teilte das Erzbistum auf Anfrage mit. Das Gutachten hat gezeigt, dass Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt wurden.

Zu den 20 Meldungen kommen noch mindestens 150 Anrufe bei der neu eingerichteten Hotline der Diözese. Diese seien allerdings nicht nur von mutmaßlichen Betroffenen gekommen, sondern auch von Menschen, die mit der Frage nach einem Kirchenaustritt ringen oder mit der Kirche und den aktuellen Vorgängen ein Problem haben.

Kirchenaustritte explodieren

Den ehemaligen Erzbischöfen Friedrich Wetter und Joseph Ratzinger, heute Ex-Papst Benedikt XVI., werden in dem Gutachten persönliches Fehlverhalten in mehreren Fällen vorgeworfen – ebenso auch dem aktuellen Erzbischof Kardinal Reinhard Marx. Die Studie geht von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern aus – und von einem weit größeren Dunkelfeld.

Daraufhin traten etliche Menschen aus der Kirche aus. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter mehreren Städten in dem deutschen Bundesland. In München verdoppelte sich die Zahl der Kirchenaustritte, wie ein Sprecher des Kreisverwaltungsreferates (KVR) mitteilte. Andere Städte in Bayern bestätigen den Trend.(APA, 21.2.2022)