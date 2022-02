C.O.P. eröffnet im April

Im Mai soll am Wiener Donaukanal das neue Neni am Wasser der Familie Molcho aufsperren, bereits im April startet ein anderes Lokalprojekt im ersten Bezirk in der Biberstraße: Das C.O.P. (Collection of Produce) ist ein gemeinsames Projekt von Chefkoch Elihay Berliner mit Haya und Nuriel Molcho. Der Name ist Programm, im Mittelpunkt stehen die Produkte und die Menschen dahinter, etwa regionale Wein- und Gemüsebauern. "Kein komplexes Kochen und kein zeremonieller Service" solle hier stattfinden, betont Nuriel Molcho.

Elihay Berliner, Haya und Nuriel Molcho (v. li.) im neuen Lokal in der Biberstraße 8. Foto: Nuriel Molcho/C.O.P.

Auch Elior Molcho wird bald sein Kvetch Burger in der Taborstraße eröffnen, ein Pop-up mit Smashed Burgern gab es im Sommer bereits am Donaukanal.

---

Pizza mit Fischstäbchen

Wie viele Menschen sich für Pizza mit Fischstäbchen begeistern können, sei dahingestellt, mit der Aufmerksamkeit hat es für Dr. Oetker jedenfalls geklappt. Der Lebensmittelhersteller gab vor wenigen Tagen via Twitter bekannt, dass ab April eine Pizza mit Fischstäbchen in Kooperation mit Iglo als "Limited Edition" erhältlich sein werde. "Garantiert kein Aprilscherz", wurde noch betont. Vor zwei Jahren hatte Dr. Oetker nämlich tatsächlich am 1. April eine solche Pizza angekündigt, nachdem der Twitter-User "Stullen-Andreas" bereits 2018 die Forderung nach Aufnahme der ungewöhnlichen Kombination ins Tiefkühlsortiment gefordert hatte.

Von Dr. Oetker heißt es, dass die "Pizza bastoncini di pesce" das erste Community-Produkt im Pizzasortiment sei. Die Spinatpizza mit Fischstäbchen wird zwar nur kurze Zeit (UVP 3,29 Euro) erhältlich sein, für jene, die leer ausgehen, empfiehlt Dr. Oetker aber, die Kombination einfach selbst zu machen, und hat das "Rezept" veröffentlicht.

Die Pizza mit Fischstäbchen, eine Kooperation von Dr. Oetker und Iglo. Foto: Iglo

Ströck verlost Krapfen-NFTs

Das Belvedere verkaufte NFTs von Klimts "Kuss", die Bäckerei Ströck verlost Krapfen-NFTs. Designt wurden die auf 30 Stück limitierten NTFs vom Kulturprojekt Cryptowiener. Unter thefluffykrapfenclub.com werden sie am Faschingsdienstag verlost. Etwaige Royaltys werden von Ströck an SOS-Kinderdorf gespendet.

30 NFTs vom Krapfen werden am Faschingsdienstag verlost. Foto: Ströck/CryptoWiener

Die realen Faschingskrapfen von Ströck wurden erst vor kurzem bei einer Blindverkostung von "Gault & Millau" als beste Krapfen bewertet. Vor zwei Jahren hatte Ströck unter dem Stichwort "Krapfengate" versucht, den Krapfen beim Unicode-Konsortium als eigenes Emoji durchzusetzen – bisher erfolglos. Mitspielen kann man bereits jetzt, am 1. März, dem Faschingsdienstag, werden die Gewinnerinnen und Gewinner ermittelt.



Wiener Cocktailwoche beginnt

In 14 teilnehmenden Bars hat am Montag die von Culinarius organisierte Wiener Cocktailwoche begonnen. Gegen Reservierung bis vier Stunden vor Barbesuch können Gäste dabei zwei Signature-Cocktails zum Preis von einem konsumieren – vorausgesetzt es gibt noch freie Plätze. In manchen Bars sind die Plätze schon ausgebucht.

Reservierung unter gastro.news/events/cocktailwoche

(ped, 21.2.2022)