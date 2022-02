Die Grünen drängten schon länger auf eine Reform der Parteienfinanzierung, am Montag präsentierten die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer und der ÖVP-Abgeordnete Andreas Ottenschläger den Gesetzesentwurf. Foto: imago images/Martin Juen

Die Koalition ließ sich Zeit. Zumindest die Grünen wollten bereits im ersten Regierungsjahr "gläserne Parteikassen" einführen, doch die Verhandlungen mit der ÖVP zogen sich auch pandemiebedingt dahin. So lange, dass der Rechnungshof im vergangenen Herbst mit einem ungewöhnlichen Schritt vorpreschte und selbst einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorlegte.

Nun zogen die Regierungsparteien nach. Am Montag präsentierten ÖVP und Grüne ihre Pläne, wie bei der Parteifinanzierung mehr Transparenz Einzug halten soll. Die Koalitionäre wollen laut den präsentierten Eckpunkten dabei so manche Forderung des Rechnungshofs umsetzen.

Prüfrechte: Bisher darf der Rechnungshof nicht direkt die Finanzen der Parteien kontrollieren, sondern bei vermuteten Unregelmäßigkeiten im Rechenschaftsbericht nur Wirtschaftsprüfer mit der Einschau beauftragen. Das soll sich nun ändern. Der türkis-grüne Plan gesteht der Prüfinstitution ein "direktes Kontroll- und Belegseinsichtsrecht" zu.

Umfangreichere Nachweise: Die Rechenschaftsberichte sollen – wie ebenfalls vom Rechnungshof gefordert – aussagekräftiger werden. Bundesparteien müssen eine Bilanz für Vermögen und Schulden sowie Erträge und Aufwendungen offenlegen. Landesparteien sollen ebenfalls Erträge und Aufwendungen dokumentieren, inklusive Immobilienvermögen, Krediten und Darlehen. Auch auf Ebene der Landeshauptstädte und Gemeinden sollen die Parteien erfasst werden.

Wahlkampfkosten: Die Parteien dürfen sich für Abrechnungen nicht mehr jahrelang Zeit lassen, ein "Wahlwerbungsbericht" muss samt detaillierter Aufstellung der Ausgaben innerhalb von sechs Monaten vorliegen. Alle Ausgaben des Wahlkampfs sind zu berücksichtigen, unabhängig von Zahlungs- und Lieferterminen. Der Rechnungshof erhält das gleiche Kontrollrecht wie beim Rechenschaftsbericht.

Parteispenden: Das Meldesystem soll neu aufgesetzt werden. Einzelne Zahlungen von bis zu 150 Euro fallen unter die Bagatellgrenze, gelten also nicht als zu dokumentierende Spende. Die Einnahmen daraus müssen aber sehr wohl im Rechenschaftsbericht angeführt werden. Ab 150 Euro Einzelspende sind Namen und Summen jedes Quartal dem Rechnungshof zu melden. In der Bandbreite zwischen 500 und 7.500 Euro – Obergrenze pro Spenderin oder Spender – soll der Rechnungshof zusätzlich die Spender, Adressaten und Summen veröffentlichen. Außerdem ist ein Parteispendenverbot für alle Unternehmen mit direkter oder indirekter öffentlicher Beteiligung geplant – in letzterem Fall mit einer Bagatellgrenze von zehn Prozent.

Inserate: Bei jeder Schaltung einer Anzeige in Parteizeitungen im Wert von über 2.500 Euro ist der Name des Inserenten und des Mediums auszuweisen. Davon sollen künftig auch Medien von nahestehenden Organisationen und Personenkomitees betroffen sein. Überdies ist für Wahlkampfzeiten eine Impressumspflicht vorgesehen: Bei Inseraten mit Politikbezug ist anzugeben, wer das Inserat finanziert hat.

Auch den Parteien nahestehende Organisationen und Personenkomitees sollen in die neuen Regeln für Spenden und Wahlwerbung einbezogen werden, so die Willenserklärung der Koalition – und: Die Sanktionen für Verstöße sollen empfindlicher ausfallen als bisher. (Gerald John, 21.2.2022)