Die E-Mobilität hat im Alltag gern noch ein paar Mucken, zeigt die Praxis. Foto: imago

Termin in Linz. Hatte den kompakten Elektro-SUV vollgeladen, 315 km Reichweite laut Anzeige. Mein Plan: Bei normalem heimischem Autobahntempo – Anspruch: Das gewohnte Reisetempo muss ein E-Auto auch erfüllen – sollte sich ein Ladestopp in St. Valentin ausgehen. Dann zum Zielort, auf dem Rückweg noch mal St. Valentin und retour nach Wien. Vorsichtshalber kleiner Einkehrschwung an der Raststätte Altlengbach, von dort weg 120 km zum eigentlichen Planstopp.

Ganz ehrlich? Es wurde nix aus dem Termin. Auf Höhe Melk zeigte sich: St. Valentin geht sich nicht aus. Runter von der A1, Ladesäule suchen. Eine mit 7,4 gefunden, eineinhalb Stunden geladen, um angesichts der 50 km zurück nach Altlengbach zumindest 110 in der Anzeige zu sehen. Dann gleich noch ein Schlenker in Loosdorf, dort winkte eine 50-kW-Lademöglichkeit. Ladekarte erkannt – Laden nicht möglich. Gut, dann eben wieder mit 7,4 kW, erneut rauf auf 110 km Ladestand. Schleichfahrt. Mit 42 km Restreichweite in Altlengbach eingeritten, selbe 50er-Station wie zuvor – Karte erkannt, Laden nicht möglich. Mist. Also 7,4er. Doch auch dort: Karte erkannt, Laden nicht möglich.

Was tun? Real sehe ich mit 42 km Restreichweite Wien nicht mal aus der Ferne, notfalls muss der Wagen abgeschleppt werden. Als letzten Versuch dachte ich: Auto komplett runterfahren, halbstündiger Kaffeestopp in der Raststätte. Siehe da: Das klappte. Ran an die 50er-Ladesäule, laden bis 80 Prozent, zurück nach Wien. Genervt und viel Zeit verplempert.

Bei aller Rasanz der Entwicklung: Im realen Mobilitätsalltag hat die E-Mobilität gern noch ein paar Mucken. Das zeigt sich verstärkt in der kalten Jahreszeit. (Andreas Stockinger, 24.2.2022)