Noch liegt vielen von Weihnachten das Hüftgold auf den Rippen, da denkt das Eisenstädter Herbstgold-Festival bereits an die nächste Ausgabe, die ab 11. September ins Burgenland lädt. Bis 25. September hat Intendant Julian Rachlin ein Programm zusammengestellt, für das sich Größen wie John Malkovich, Cornelius Obonya oder Juan Diego Flórez in Eisenstadt einfinden. Präsentiert wurden die Vorhaben am Montag im Wiener Museumsquartier.

Rachlin, der heuer zum zweiten Mal dem 2017 initiierten Festival vorsteht, hat dabei das vom Eisenstädter Hausgott Haydn abgeleitete Motto "Leidenschaft" ausgerufen. Dazu passend nimmt sich das Ehepaar und Regieduo Carolin Pienkos und Cornelius Obonya das frühe Mozart-Singspiel "Bastien und Bastienne" semiszenisch vor. Mit dem Mozart'schen Pubertätswerk könne man angesichts der Verwerfungen durch die Coronapandemie vielleicht auch ein Signal an Junge aussenden, unterstrich Obonya: "Es geht auch darum, einer Jugend zu zeigen, dass man mit Leidenschaft sehr, sehr weit kommen kann."

Hollywoodschauspieler John Malkovich wird mit seinem Sprech-Musikstück "The Music Critic" unter anderem an der Seite von Igudesman, Joo und dem Hausherrn Rachlin zu erleben sein, Startenor Flórez mit einem Recital. Stermann und Grissemann stellen "Loriots dramatische Werke" vor, während Valery Gergiev mit dem Mariinsky Orchester den Haydn-Saal in Schloss Esterhazy zum Klingen bringt. (APA, 21.2.2021)