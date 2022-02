Die Lage in der Ukraine spitzt sich zu. Doch welche Ziele verfolgt Russland? Kann ein Gipfeltreffen mit US-Präsident Biden langfristig Entspannung bringen?

Thema des Tages Ukraine-Konflikt: Was will Putin?

Seit dem Wochenende spitzt sich die Situation in der Ukraine immer weiter zu. USA und NATO rechnen damit, dass Russland jederzeit angreifen könnte. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin reagiert, und heißt zehntausende Flüchtlinge aus dem Donbass in Russland willkommen. Gleichzeitig bleibt er dabei: Eine Invasion in der Ukraine werde es nicht geben.

Aber was will Putin eigentlich erreichen? Kann ein Treffen zwischen ihm und US-Präsident Joe Biden Entspannung in dem immer weiter eskalierenden Konflikt bringen? Und: Wie würde ein russischer Angriff auf die Ukraine aussehen? Das erklären Manuela Honsig-Erlenburg, sie leitet das außenpolitische Ressort des STANDARD, und Russland-Korrespondent André Ballin. (red, 21.2.2022)

