"People's" will nach dem Nachfragetief in den vergangenen Wochen wieder häufiger nach Wien fliegen. Foto: People's / Tino Dietsche

Bregenz/Altenrhein – Die Fluggesellschaft "People's", die Vorarlberg und die Ostschweiz mit Wien verbindet, erweitert ihren Flugplan. Ab sofort fliege "People's" fünf Rotationen und ab dem Sommerflugplan (ab 27. März) sechs Rotationen. Ab dann werden auch wieder Wochenendflüge auf dem Programm stehen, informierte Thomas Krutzler, CEO der People's Air Group am Montag. Im Charter-Sommerflugplan ist im Spätsommer neu auch die Destination Rennes in der Bretagne vorgesehen.

Nach einem Nachfragetief in den vergangenen Wochen blicke man nun wieder optimistisch in die Zukunft, sagte Krutzler. Deshalb fliege man nun wieder häufiger nach Wien. Konkret werden aktuell von Montag bis Mittwoch Flüge in der Früh angeboten, am Mittwoch und am Donnerstag stehen auch Abendflüge auf dem Programm (jeweils in beide Richtungen). Ab Ende März kommen ein Frühflug am Freitag und ein Abendflug am Sonntag hinzu. (APA, 21.2.2022)