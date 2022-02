Teil fünf ist bereits sechs Jahre alt – Zeit, eine zeitgemäße Fortsetzung auf den Markt zu bringen. Foto: Capcom

Via Teaser-Video kündigte Spielehersteller Capcom am Montag die Fortsetzung seiner Kult-Prügelserie Street Fighter an. Passend zum 35-jährigen Bestehen der Serie sollen spätestens im Sommer mehr Details zu Teil sechs verraten werden.

Alte Helden

Nach einem Countdown auf der Capcom-Website gingen die Spekulationen bereits in alle Richtungen. Von der Ankündigung eines neuen Spiels bis hin zu einer Fusion von Capcom mit einem anderen Spielehersteller wurde alles diskutiert. Am Ende ist es weniger spektakulär als von vielen erwartet, dennoch darf die Ankündigung von Street Fighter 6 nicht unterschätzt werden.

Capcom USA

Nachdem Teil fünf mit immerhin sechs Millionen verkauften Stück ein kommerzieller Erfolg war, waren die Fan-Stimmen aufgrund zahlreicher technischer Probleme nicht immer nur positiv. Speziell in diesem Bereich hat der japanische Spielehersteller viel gutzumachen – rein spielerisch darf man der Serie wenig vorwerfen. Auch Teil sechs wird bezüglich Spielgefühl die Erwartungen erfüllen, ist doch der Branchenveteran Yusuke Hashimoto (Bayonetta, Star Fox Zero) mit an Bord.

Viel mehr weiß man derzeit noch nicht über den Titel. Lediglich zwei Kämpfer dürfen sich im Video kurz aus dem Schatten schälen. Einer davon ist Ryu, die zentrale Figur seit dem Bestehen der Serie. Man darf gespannt sein, ob im Sommer auch das Release-Datum genannt wird und ob dieses für 2022 erwartet werden darf. Zeit wird es, schließlich ist der Vorgänger bereits 2016 erschienen.

Spielesammlung

Neben dem Prügelspiel Street Fighter 6 hat Capcom auch noch die Capcom Fighting Collection angekündigt. Bereits am 24. Juni wird die Sammlung erscheinen, die unter anderem die Darkstalkers-Serie, Super Puzzle Fighter II Turbo oder auch Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition beinhalten wird. (aam, 21.2.2022)