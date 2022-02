Mehr Kitsch als Kult: Angela Merkel kann man in Form einer Zitronenpresse kaufen. Foto: MDR/Broadview TV

"So, dann fangen wir mal an", sagt Angela Merkel gleich zu Beginn der Doku, schaut auf die Uhr und seufzt ungeduldig. Sie muss Zeit aufwenden für dieses Interview. Zeit, die wieder irgendwo abgeknapst werden muss, weil sie im Dasein einer Spitzenpolitikerin immer Mangelware ist.

Und dennoch hat die ehemalige deutsche Kanzlerin dem Dokumentarfilmer Torsten Körner zwei Tage vor ihrem Auszug aus dem Kanzleramt am 8. Dezember 2021 ein ausführliches Interview gewährt.

Das hebt seine Dokumentation Angela Merkel – Im Lauf der Zeit, die Arte am Dienstag um 21.45 Uhr zeigt, natürlich von den vielen filmischen Porträts, die zum Ende ihrer Amtszeit auf den Markt kamen, ab. Denn Merkel selbst hat nicht mit jedem gesprochen.

Einen seltenen Einblick gibt sie tatsächlich in dieser Doku. Zunächst wird noch einmal ihr Auftritt im Bundestag im Dezember 2020 gezeigt. Da fleht die Kanzlerin ihre Landsleute an, auch an Weihnachten die Kontakte wegen Corona einzuschränken, sonst könnte es "das letzte Weihnachten mit den Großeltern" gewesen sein.

Es war ein ungewöhnlich emotionaler Appell jener Politikerin, die sonst als nüchtern und rational galt. In Körners Film erklärt Merkel, dass sie "verzweifelt" war. Dann aber räumt Merkel ein, dass es eigentlich nichts genutzt habe: "Allerdings muss ich sagen, dass die Wirksamkeit nicht besser war, als wenn ich sehr kühl und emotionslos gesprochen hätte." Es sei also "überhaupt nicht richtig", wenn behauptet werde, "ach, wäre sie doch ein bisschen emotionaler, schon würden wir ihr alle folgen."

Prominente Wegbegleiter

Sie spricht also von selbst an, was sie über die 16 Jahre ihrer Kanzlerschaft begleitet hat: die Frage, ob die Physikerin Merkel auch Gefühl kann. Oder hauptsächlich ihren Kanzlerinnen- Pragmatismus.

"Eine Herausforderung für Frauen in der Politik ist, dass Presse und Öffentlichkeit wollen, dass man Emotionen zeigt. Aber sobald man sie zeigt, gilt es als Zeichen von Schwäche", sagt die ehemalige britische Premierministerin Theresa May in der Doku und fügt hinzu: "Du kannst also nicht gewinnen." Das trifft auf Merkel aber nicht zu.

May ist nur eine der prominenten Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, die sich über Merkel äußern. Auch Ex-US-Präsident Barack Obama erinnert sich an seine Zeit mit ihr, und man merkt, wie sehr er sie geschätzt hat.

Er sieht auch Parallelen zwischen ihr und ihm. Sie war die erste Frau im deutschen Kanzleramt, er der erste afroamerikanische US-Präsident – "beide Außenseiter", wie er konstatiert.

Gezeigt wird noch einmal, wie Merkel 2011 von Obama die Freiheitsmedaille, die höchste zivile Würdigung in den Vereinigten Staaten, erhält und dabei strahlt wie ein kleines Mädchen. Nie habe sie gedacht, dass ihr derlei einmal geschehen werde, sagte sie damals.

Niemals Kanzlerin

Und noch ein anderer Irrtum darf erneut bestaunt werden. Niemals werde sie Kanzlerin, schnauzt ihr Vorgänger Gerhard Schröder Merkel nach der für ihn verlorenen Bundestagswahl 2005 an. Es kam anders.

Klarerweise sieht man im Film viel hinlänglich bekanntes Material: Merkel, wie sie 2008, am Höhepunkt der Wirtschafts- und Finanzkrise, mit dem damaligen Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) den Deutschen die Sicherheit der Spareinlagen garantiert. Wie sie den Deutschen während der Flüchtlingskrise erklärt: "Wir schaffen das."

Körner zeigt eine Frau, der Außergewöhnliches gelang, weil sie zäher, schneller und weitblickender als andere war. Es ist natürlich ein wohlwollendes Porträt, doch Kritik kommt auch vor. So klagt die Klimaaktivistin Luisa Neubauer über Merkel: "Sie sagt, dass Politik das ist, was möglich ist. Und das stimmt einfach ökologisch nicht." (Birgit Baumann, 22.2.2022)