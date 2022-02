Laut Elysée-Palast

1.643 Postings

Putin und Biden stimmen Gipfeltreffen zur Ukraine-Krise zu

Die beiden Präsidenten haben laut Paris dem Vorschlag Macrons zugestimmt. Bedingung der USA sei, dass Russland nicht in die Ukraine einmarschiert. Am Montag erklärte Putin zudem, man müsse die Anerkennung der Separatisten-Regionen in der Ostukraine "erwägen"