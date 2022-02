[Inland] Causa Wöginger: Parlament soll am Donnerstag Weg für Ermittlungen freimachen

[International] Putin hat russische Truppen in den Osten der Ukraine beordert

[Liveticker] Putin entsendet russische Truppen in die Ostukraine, Westen bereitet Sanktionen vor

[Wirtschaft] Geschädigte Wirecard-Aktionär:innen können in Österreich klagen

Neue Massentierhaltung: Spanien will Tintenfische züchten

[Web] Samsung Galaxy S22 Ultra im Test: Ein starkes Handy im Kampf mit seiner Kamerasoftware

Liefersupermärkte: Warum erste Städte neue "Darkstores" verbieten

[Recht] Im Homeoffice ist man weniger leicht krank

[Reisen] Von Norden nach Süden: Die schönsten Strände Europas

[Kultur] "Herbstgold"-Festival holt im September große Namen ins Burgenland

[Edition Zukunft] Tiefseebergbau: Der ungehobene Schatz am Meeresgrund

[Wetter] In der Früh und am Vormittag gibt es im Norden sowie im Großteil des Berglandes noch umfangreiche Wolken sowie einige durchziehende Regen- oder Schneeschauer. Besonders im Nordstau schneit es auch teils noch länger anhaltend. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 500m und 800m, gegen Abend steigt sie von Westen her wieder über 1000m. Nachmittags wird die Luft dann immer trockener, die Schauer klingen weitgehend ab und die Sonne zeigt sich öfter. Meist trocken und länger sonnig ist es generell im Süden und Südosten. Der Wind bläst oft lebhaft bis stark aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen minus 3 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 5 bis 12 Grad.

[Zum Tag] 1371: Nach dem Tod Davids II. wird der Truchsess Robert Stewart König von Schottland. Er begründet das Herrschaftsgeschlecht der Stuart.