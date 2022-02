Angela Merkel – Im Lauf der Zeit, The Dark Knight Rises, Report, Kreuz und quer: Sagt der Blau zum Grün – mit Radiotipps

Die Jagd war erfolgreich, der Puma ist der einzige Zeuge: Der dritte Teil der "Universum"-Reihe über die Anden blickt nach Patagonien – 20.15 Uhr in ORF 2. Foto: ORF/Light and Shadow/Christian Baumeister

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Die Anden – Patagoniens wildes Rückgrat (3/3) Der letzte Teil der Trilogie über die Anden führt in den Süden Südamerikas, nach Patagonien, wo Pumas ums Überleben kämpfen und artenreiche Urwälder die Landschaft prägen. Bis 21.05, ORF 2

20.15 NATUR

Erbe Österreich: Land der Teiche – die Kultivierung des Waldviertels Schlösser, Stifte, Teiche und Äcker prägen heute das Bild der niederösterreichischen Kulturlandschaft. Maßgeblich für die Kultivierung des Waldviertels waren der habsburgische Adel sowie die Kirche. Bis 21.05, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Allein unter Millionen. Die Epidemie der Einsamkeit Vereinsamung gilt mittlerweile als eines der größten sozialen Probleme westlicher Gesellschaften. Corona hat die Lage noch weiter verschärft. Tennisprofi Andrea Petković geht diesem Phänomen auf den Grund. Bis 21.00, ZDF

20.15 DOKUMENTARFILM

Angela Merkel – Im Lauf der Zeit 16 Jahre war Angela Merkel Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Dokumentarfilmer Torsten Körner (Schwarze Adler) begibt sich auf eine biografisch-politische Spurensuche. Bis 21.45, Arte

20.15 COMICVERFILMUNG

The Dark Knight Rises (GB/USA 2012, Christopher Nolan) Der britische Regisseur Christopher Nolan dunkelte das Batman-Universum deutlich ab. Mit The Dark Knight Rises führte er seine Trilogie mit Christian Bale in der Hauptrolle konsequent düster zu Ende. Das Ergebnis gilt vollkommen zu Recht als eine der besten Comicverfilmungen überhaupt. Bis 23.25, ATV

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Ende der Gratistests. Live zu Gast ist der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) / Schatten der Vergangenheit / Österreich und der Ukraine-Konflikt / Frauen an die Macht? Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Stermann und Grissemann sind Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser und Kabarettist Andreas Vitásek. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Sagt der Blau zum Grün Zum Ausklang des Schabbats treffen sich Freundinnen und Freunde zum fröhlichen Abendessen. Im Mittelpunkt steht der Humor. Um 23.20 Uhr folgt Die Ungläubigen vom Hindukusch – die bunte Kultur der Kalasha. Bis 0.05, ORF2

22.40 DOKUMENTATION

Spanien – Das entzweite Land In Spanien hat die politische Polarisierung in den letzten Jahren enorm zugenommen. Der Diskurs des linken und des rechten Lagers erinnert an die Kriegsparolen der 1930er-Jahre, als Spanien einen Bürgerkrieg erlebte. Wie ist es zu dieser Spaltung gekommen? Bis 23.40, Arte