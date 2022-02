Die Zeichen stehen auf Eskalation: Vladimir Putin. Foto: AP/ALEXEY NIKOLSKY

Hinweis: Der ORF ändert aufgrund der Ukraine-Krise sein Hauptabendprogramm.

Zur Krise in der Ukraine ändert ORF 2 heute sein Programm und zeigt um 20.15 Uhr eine von Tarek Leitner präsentierte "ZIB Spezial". In einer Live-Schaltung nimmt Außenminister Alexander Schallenberg Stellung zu den aktuellen Ereignissen. Auf dem Programm stehen weiters u. a. eine Reportage von Peter Fritz zum Handlungsspielraum der EU zwischen Schutz der Interessen in der Ukraine und dem Aufrechterhalten der Beziehungen zu Russland; ein Bericht, wie es der ukrainischen Gemeinschaft in Österreich geht, und die Antwort auf die Frage, wie die Ukraine-Krise in den USA aufgenommen wird. Außerdem vergleicht die "ZIB Spezial" die aktuelle Rede von Wladimir Putin mit jener vor der Annexion der Krim im Jahr 2014. Bis 21.05, ORF 2

Nach der "ZIB 2" steht dann ab 22.25 Uhr ein "Runder Tisch" auf dem Programm: Unter der Leitung von Peter Fritz diskutieren dabei zum Thema "Putins Griff nach der Ukraine – wie reagiert der Westen?" u. a. Velina Tchakarova (Direktorin Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik) und Otmar Lahodynsky (Freier Journalist). Im "Report" analysiert davor um 21.05 Uhr Emil Brix, Direktor der Diplomatischen Akademie und ehemaliger österreichischer Botschafter in Moskau, die Hintergründe des Konflikts.

Erbe Österreich: Land der Teiche – die Kultivierung des Waldviertels Schlösser, Stifte, Teiche und Äcker prägen heute das Bild der niederösterreichischen Kulturlandschaft. Maßgeblich für die Kultivierung des Waldviertels waren der habsburgische Adel sowie die Kirche. Bis 21.05, ORF 3

Allein unter Millionen. Die Epidemie der Einsamkeit Vereinsamung gilt mittlerweile als eines der größten sozialen Probleme westlicher Gesellschaften. Corona hat die Lage noch weiter verschärft. Tennisprofi Andrea Petković geht diesem Phänomen auf den Grund. Bis 21.00, ZDF

Angela Merkel – Im Lauf der Zeit 16 Jahre war Angela Merkel Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Dokumentarfilmer Torsten Körner (Schwarze Adler) begibt sich auf eine biografisch-politische Spurensuche. Bis 21.45, Arte

The Dark Knight Rises (GB/USA 2012, Christopher Nolan) Der britische Regisseur Christopher Nolan dunkelte das Batman-Universum deutlich ab. Mit The Dark Knight Rises führte er seine Trilogie mit Christian Bale in der Hauptrolle konsequent düster zu Ende. Das Ergebnis gilt vollkommen zu Recht als eine der besten Comicverfilmungen überhaupt. Bis 23.25, ATV

Report Themen bei Susanne Schnabl: Ende der Gratistests. Live zu Gast ist der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) / Schatten der Vergangenheit / Österreich und der Ukraine-Konflikt / Frauen an die Macht? Bis 22.00, ORF 2

Willkommen Österreich Zu Gast bei Stermann und Grissemann sind Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser und Kabarettist Andreas Vitásek. Bis 23.00, ORF 1

Spanien – Das entzweite Land In Spanien hat die politische Polarisierung in den letzten Jahren enorm zugenommen. Der Diskurs des linken und des rechten Lagers erinnert an die Kriegsparolen der 1930er-Jahre, als Spanien einen Bürgerkrieg erlebte. Wie ist es zu dieser Spaltung gekommen? Bis 23.40, Arte