Am 9. April geht auf Sky die dritte Staffel von "Das Boot" an den Start. Foto: Sky

Wien – Die Serie "Das Boot" startet am 9. April auf der Pay-TV-Plattform Sky in ihre dritte Staffel. Immer samstags um 20.15 Uhr werden auf Sky One zwei Folgen ausgestrahlt. Für Binge-Watcher empfehlen sich der Streamingdienst Sky X und Sky Q, wo alle zehn Episoden abrufbar sein werden.

Hans Steinbichler führte für die erste Hälfte der im 2. Weltkrieg spielenden Serie Regie, Dennis Gansel verantwortete die zweite. Dabei gesellen sich in der Bavaria-Fiction-Produktion einer Aussendung zufolge neue Figuren zu bereits bekannten hinzu. Schauplätze sind diesmal etwa Kiel oder Lissabon und auch einen Zweikampf zwischen einem deutschen U-Boot und einem britischen Zerstörer gibt es zu sehen. Und mit der dritten Staffel "Das Boot" ist nicht Schluss: Die Dreharbeiten für die vierte beginnen im Juni. Regie für alle sechs Episoden führt Gansel. (APA, 21.2.2022)