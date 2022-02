Am Mittwoch geht es auf ATV mit dem "Geschäft mit der Liebe" weiter. Foto: ATV

Wien – Neun neue Folgen "Das Geschäft mit der Liebe" stehen in den Startlöchern. Zu sehen sind sie ab Mittwoch, 23. Februar, immer um 20.15 Uhr auf ATV. Dabei begeben sich Gerhard Klein, Heinz Novak und Robert Nissel als auch die Neuzugänge Rudi Hendling und Axel Schüler östlich von Österreich auf die Suche nach der Frau fürs Leben.

In der siebten Staffel kamen die Liebesabenteuer der Männer so gut an, wie nie zuvor: Im Schnitt 12,4 Prozent Marktanteil erreichte das ATV-Format in der Kernzielgruppe (12-49). (APA, 21.2.2022)