... Plätze mit Palmen und zahlreiche Brücken. Wie genau man dabei baulich vorgehen wird, wurde dem STANDARD bisher nicht beantwortet. Preise werden aber schon genannt: Rund 250.000 Euro soll eine 100-Quadratmeter-Wohneinheit mit 40 Quadratmeter großer Dachterrasse kosten. Ausländischen Käufern wird eine permanente Aufenthaltsgenehmigung versprochen, Nasheed sieht in der Floating City aber auch gute Wohnmöglichkeiten für jungvermählte Einheimische.

Auf der Immobilienmesse Mipim in Cannes wird das Projekt in den nächsten Tagen vorgestellt, außerdem ist es auch für einen Mipim Award nominiert – und zwar in der Kategorie "Best Futura Mega Project". (mapu, 12.3.2022)

Zum Thema

In Wien-Grinzing entsteht die "Villetage Alexander" statt der Peter-Alexander-Villa

Wie sich die Russland-Sanktionen auf den Wiener Immobilienmarkt auswirken

Anwesen in Bel Air inklusive eigenen Nachtclubs zu haben