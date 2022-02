In einem umgebauten viktorianischen Haus im Londoner Stadtteil Lower Clapton steht eine Wohnung zum Verkauf, die sogar das gute alte Tiny House gut dastehen lässt. Kompakte sieben Quadratmeter hat die Wohneinheit, in der nicht viel mehr als Bett, WC und Dusche Platz haben, Letztere immerhin in einer abgetrennten Nasszelle.

Unter dem Bett befindet sich eine Mikrowelle – das muss zum Kochen aber auch schon reichen, Küche gibt es keine. Ein Esstisch kann immerhin ausgeklappt werden.

Angeblich ist es die bisher kleinste Wohnung, die in London je zum Verkauf stand. Immerhin wurde diese vor kurzem saniert und verfügt über ein großes Fenster im Wohnbereich – wobei groß bei diesen Dimensionen wohl auch eher relativ ist. Und außerdem steht, wie auf dem Foto ersichtlich, das Bett direkt davor.