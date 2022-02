"Mein ‚bestes Stück‘ ist eine sogenannte Cracklebox. Was das ist? Ein eigenartiges kleines Ding, mit dem man elektronisch Musik erzeugen kann. Ein Schaltkreis im Inneren der Box erzeugt unterschiedliche Töne, wenn man mit den Fingern darüberwischt und drückt, wie bei einem Smartphone.

"Das Objekt hat einen Charakter, der mehr oder weniger macht, was er will." Bernd Oppl Foto: Nathan Murrell

Je nach Beschaffenheit der Hautoberfläche, Raumtemperatur und Druckstärke zischt das Ding oder brummt oder macht sonst welche Geräusche. Es liegt auf meinem Schreibtisch im Atelier, und immer wieder landet es zwischen meinen Fingern.

Entdeckt habe ich das ‚Zufallsinstrument‘ vor 18 Jahren in Amsterdam. Zuerst wusste ich gar nicht, was das sein soll. Erfunden wurde es von einem Musiker namens Michel Waisvisz in den Siebziger-Jahren. Mir gefällt besonders, dass man es nicht richtig und auch nicht falsch spielen kann. Und dass das Objekt einen Charakter hat, der mehr oder weniger macht, was er will." (Michael Hausenblas, RONDO, 27.2.2022)