Im Arm halten

"Now is not the right time" Foto: Peter Pflügler

Menschliche Begegnungen stehen im Mittelpunkt der Ausstellung "intimacy/ privacy", in der neun fotografische Positionen ausgestellt sind. So wie die Serie "Now is not the right time" (im Bild), in der Peter Pflüger ein Familiengeheimnis verhandelt.

Die Fotoausstellung "intimacy/privacy" ist noch bis zum 5. März im Forum Stadtpark in Graz zu sehen.

Transportmittel

Lederrucksack Foto: Hersteller

Knautschig und bequem: "Lulu sac a dos" heißt der Lederrucksack des französischen Designers Jérôme Dreyfuss. 610 Euro

Neuübersetzung

Tania Blixen, "Babettes Gastmahl". Aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg.

20,60 Euro / 120 Seiten, Manesse-Verlag, München 2022 Foto: Hersteller

Die Romanvorlage für einen der schönsten Filme über Kulinarik erscheint nun als Neuübersetzung im Manesse-Verlag. 20,60 Euro

Kopfschutz

Baseballkappe Foto: Hersteller

Baseballkappe geht immer: Loro Piana hat das wasserabweisende Exemplar in frischen Farben neu aufgelegt. 360 Euro

Einkaufsliste

Seife Foto: Hersteller

Im Salzburger Shop Room with a View gibt es nur nachhaltige Labels wie etwa die lokale Kosmetikmarke "Be (...) my Friend". Seife, 300 ml, 27 Euro

Kunstgriff

Seidentuch Foto: Hersteller

Das Unternehmen & Other Stories hat sich mit der Stockholmer Künstlerin Siri Calén für eine dreiteilige Kollektion an Seidentüchern zusammengetan, ab 1. 3. 45 Euro

Hausfreund

Schlapfen Foto: Hersteller

Die Schlapfen von Marni sind zu fesch, um sie nur zu Hause zu tragen. Funktionieren im Büro wie während des Strandurlaubs. 590 Euro

(RONDO, 28.2.2022)