Ein wahrer Individualist: der Silvaner alte Reben vom Weingut am Stein

Beim Weintrinken sind die Österreicher Nationalisten. Frankreich und Italien noch – dann ist aber meist Schluss mit Fremdtrinken. Weine aus Deutschland kursieren als exotische Randerscheinung, Silvaner aus Franken als Karnevalsscherz.

Silvaner Vinz alte Reben Foto: Christina Fieber

Nur Freaks kennen die süddeutsche Anbauregion, und selbst die verbinden sie bloß mit mäßig Spannendem im Bocksbeutel, der typischen Flaschenform von fränkischem Wein.

Ludwig Knoll belehrt alle Ignoranten eines Besseren: Sein Silvaner Vinz zählt nicht nur zu den besten Silvanern der Region, sondern überhaupt zu den besten Weißweinen dort. Er nennt ihn Individualist, und das ist er auch: Die 50 Jahre alten Rebstöcke dringen tief in den Muschelkalkboden, das prägt den Geschmack.

In den Weingärten wird nach biodynamischen Prinzipien nur händisch gearbeitet – im Keller wiederum heißt es: hands off! Ausgebaut wird in Betonei und Amphore, abgefüllt ohne Filtration. Das Ergebnis ist ein Wein voller Eigensinn und Ausdauer, filigran und eindringlich – ein Individualist eben. Seit kurzem ist das Weingut auch Mitglied bei Respekt Biodyn, einer Winzergruppe mit Österreich-Überhang. (Christina Fieber, RONDO, 26.2.2022)