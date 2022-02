Die Kochbuchautorin Anna Jones war Teil des Teams von Jamie Oliver und ist seit einigen Jahren selbst mit ihren vegetarischen/veganen Kochbüchern sehr erfolgreich.

Im Herbst erschien ihr neuestes mit dem Titel "One – A Greener Way to Cook", aus dem wir für die EssBar diese Rotkrautsuppe nachgekocht haben.

Rotkraut-Apfel-Suppe mit Walnüssen. Foto: Petra Eder

Zutaten für 6 Personen:

500 g Rotkraut, in Streifen geschnitten

Salz

2 EL Rotweinessig

etwas Butter oder Olivenöl zum Braten

1 große rote Zwiebel, fein gehackt

3 Stangen Sellerie, fein gehackt

1 1/2 TL Kümmel

2 Äpfel, entkernt und in Stücke geschnitten

1 1/2 l Gemüsebrühe

2 EL Balsamico-Essig

2 TL Honig oder Agavendicksaft

50 g Walnusskerne, in Stücke gebrochen

1 kleiner Bund Dill, gehackt, ev. einige Spitzen zur Garnierung beiseitelegen

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer





Zum Servieren

4 EL Sauerrahm, griechisches Joghurt oder vegane Hafercreme

Rotkraut.pdf Größe: 0,27 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.