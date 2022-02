Das Match endete 1:1. Foto: imago images/MIS

Salzburg – Die Anhänger von Bayern München fordern eine Teil-Rückerstattung der Eintrittspreise für das Spiel in der Champions League bei RB Salzburg (1:1). Die überregionale Fan-Dachorganisation "Club Nr. 12" hatte bereits am Spieltag am Mittwoch vergangener Woche auf ihrer Website eine "regelunkonforme Preisgestaltung" beklagt.

Laut UEFA-Regelwerk dürfen Gästetickets für vergleichbare Kategorien nicht teurer sein als Karten für Heimfans. Der "Club Nr. 12" berichtete, dass Eintrittskarten für die Salzburger Anhänger im nördlichen Unterrang 30 Euro gekostet hätten. Von den Münchner Fans auf der Südseite seien dagegen 60 Euro verlangt worden.

Laut Red Bull Salzburg sei die Preisgestaltung mit dem FC Bayern abgesprochen gewesen. (sid, 21.2.2022)