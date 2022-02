Lisa Polt lebt mit Cystischer Fibrose. Foto: Corn

Wien – Cystische Fibrose? Was ist das? Eine komplexe Angelegenheit, um es vorsichtig zu formulieren. In Österreich werden rund 25 Kinder pro Jahr mit der Stoffwechselerkrankung geboren. Die Bandbreite der Symptome ist groß. In den Schleimhautzellen bildet sich ein zähes Sekret, das die Funktion von Lunge, Verdauungstrakt und Bauchspeicheldrüse beeinträchtigt. Infolge treten Kurzatmigkeit, Husten, Lungeninfektionen und Gedeihstörungen auf.

Lisa Polt ist eine der Betroffenen. Im Februar 2021 widmete DER STANDARD der 22-jährigen Niederösterreicherin den Artikel "Danke, Lisa!", der mit einem Prälat-Leopold-Ungar-Anerkennungspreis ausgezeichnet wurde. Gemeinsam mit dem Wiener Künstler Martin Luisi hat Polt nun eine Charity-Ausstellung auf die Beine gestellt.

Der Reinerlös aus dem Verkauf der Kunstobjekte soll über den Verein "CF-Hilfe Wien, Niederösterreich und nördliches Burgenland" betroffenen Kindern und deren Familie zugute kommen. Gerade die Covid-19-Pandemie hat die Situation für die Familien noch einmal komplizierter gemacht.

In der Ausstellung werden ausgewählte Werke von 15 Künstlerinnen und Künstlern aus den Bereichen Malerei, Grafik, Collage, Mixed-Media, und Fotografie gezeigt und zum guten Zweck verkauft. (red, 21.2.2022)

Was?

Vernissage der Charity-Ausstellung "CF...na und? – Lebe Dein Leben!"



Wo?

pantoART Atelier und Galerie

Schönbrunner Straße 161/2, 1120 Wien

Wann?

Eröffnung am 25. Februar 2022 um 19 Uhr (bis 22 Uhr)

Samstag, 26. Februar von 15 bis 18 Uhr

Sonntag, 27. Februar von 15 bis 18 Uhr