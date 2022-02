Wenn auch nicht für alle interessant, mit "Gran Turismo 7" erscheint ein potenzielles Spiel des Jahres im März. Foto: Sony

Auch in diesem Monat kann die hier angeführte Liste nicht alle Highlights in ihrem gesamten Umfang erfassen, denn auch in den kommenden Wochen drückt sich ein Release an den anderen, buhlend um die Gunst der Spielerinnen. So soll hier nur kurz erwähnt werden, dass am 15. März endlich das Next-Gen-Update für GTA Online sowie GTA 5 erscheinen wird und neben 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde auch Raytracing und diverse Sichtweitenverbesserungen bieten soll.

Mit WWE 2K22 wartet dann bereits am 11. März ein Highlight für die Wrestling-Community. Auch Tiny Tina’s Wonderland, das in Form eines Spin-Offs in die Welt von Borderlands entführt, wird im März, genauer gesagt am 25., das Licht der Videospielwelt erblicken. Am 29. März erscheint zudem die Konsolen-Umsetzung des Strategiespiels Crusader Kings 3, das bereits vor zwei Jahren am PC erste Erfolge feiern konnte.

Wenden wir jetzt aber den Blick auf die voraussichtlichen Highlights des Monats und wagen zudem einen kurzen Rückblick auf den Gaming-reichen Februar. Ja, 2022, du lässt deine Muskeln spielen – und uns gefällt das.

Elex 2

Die Gothic-Väter von Piranha Bytes veröffentlichen unter der THQ Nordic Fahne bereits am 1. März ihre Fortsetzung zu dem guten, wenn auch nicht herausragenden Action-Rollenspiel Elex aus dem Jahre 2017. Das Spiel schließt an die Geschehnisse von Teil eins an und entführt den Spieler erneut in eine postapokalyptische Welt, die von drei Fraktionen beherrscht wird. Man kann sich einer dieser Fraktionen anschließen und erlebt abhängig davon Missionen, die neben unbarmherziger Action auch ein sich anpassendes Moralsystem kennen.

Ein Import des alten Spielstands ist nicht möglich, dafür warten rund 100 Gegnertypen und rund 300 Nicht-Spieler-Charaktere, die diverse Haupt- und Nebenmissionen in der Tasche mittragen.

Erscheinen wird das Spiel für Windows PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S/X.

PlayStation

FAR: Changing Tides

Ebenfalls um eine Fortsetzung handelt es sich bei Changing Tides, das dem Original Lone Sails nachfolgt. Von dem kleinen Schweizer Studio Okomotive entwickelt, darf man in diesem Indie-Game erneut die Segel spannen und so in eine Welt eintauchen, die zunächst nicht viel von sich verraten will. Kleine Logikrätsel und eine gehörige Prise Stimmung sollen geneigte Spieler für rund zehn Stunden gefangen halten.

Nach dem viel gelobten Vorgänger aus dem Jahre 2017 sind die Erwartungen hoch, dass auch Changing Tides aus der Masse an hochwertigen Indie-Games herausstechen kann – und die Eindrücke, die der STANDARD in den ersten Stunden sammeln durfte, bestätigen das. Die Stimmung baut sich langsam auf und zieht geduldige Naturen dennoch schnell in ihren Bann. Das wenige Wissen, das man über die eigene Spielfigur und die Welt zunächst hat, stören nicht beim Erkunden.

Das Spielgefühl erinnert stark an den Vorgänger und vergleichbare Titel, etwa Limbo oder Inside. Dabei punktet Changing Tides aber weniger mit abstoßenden Bildern, als viel mehr mit seiner Melancholie. Das eigene Gefährt muss am Laufen gehalten werden, dazu sind einige Handgriffe nötig, sowie der regelmäßige Griff zum Segel, um das Schiff in Bewegung zu halten. Abseits davon warten kleine Rätsel, die im Laufe des Spiels an Komplexität zulegen.

Auch die ersten Tests zeigen sich beeindruckt von der dichten Atmosphäre und dem gelungenen Gameplay. Einzig die Steuerung hakt gelegentlich und Action sollte man nicht erwarten. Wer sich auf das Spiel einlässt, so darf man an diesem Punkt feststellen, wird nicht enttäuscht sein. Ein starker Indie-Titel für den starken Monat März!

Erscheinen wird das Spiel am 1. März für Windows PC, Nintendo Switch, PS4 und Xbox One.

PlayStation

Gran Turismo 7

Am 4. März wird für viele Rennspiel-Enthusiasten ein Feiertag sein. Da erscheint mit Gran Turismo 7 der neueste Teil der Serie. Entwickler Kazunori Yamauchi und sein Team bei Polyphony Digital versprechen in Sachen künstliche Intelligenz, Umfang und Modi-Vielfalt neue Maßstäbe setzen zu wollen. Erste Eindrücke konnte man beim STANDARD schon lesen, ein Test ist bereits in Arbeit und soll kurz vor dem Erscheinungstag des Spiels online gehen.

PlayStation

Triangle Strategy

Das taktische Rollenspiel Triangle Strategy baut auf keinem großen Namen auf, weshalb der Tester dieses Spiels noch an der Formulierung arbeitet, wie er mehr Leute auf diesen großen Titel aufmerksam machen kann. Ähnlich wie in der Fire-Emblem-Serie warten auch in diesem Spiel taktische Auseinandersetzungen, bei denen Schwertkämpfer und Magier in rundenbasierten Kämpfen gegeneinander antreten. Umrahmt werden diese taktischen Gefechte von einer an "Game of Thrones" erinnernde Story, rund um Königshäuser, Verrat und nötige Bündnisse.

Grafisch mag der Nintendo Switch Titel, der am 4. März erscheinen wird, keine Bombast-Optik bieten, der 2,5D-Stil mit seinen grafischen Spielerein und Effekten weiß allerdings die richtige Stimmung zu vermitteln und schnell in diese Welt zu ziehen. Massig Spielzeit gibt es on top, für all jene, denen auch Quantität wichtig ist.

Nintendo

Die Siedler

Wer kann sich noch erinnern? Die Siedler waren tatsächlich einmal eine große Marke. Die Wuseloptik und das motivierende Bauen von kleinen Städten wusste mehrere Teile lang zu begeistern. Vielleicht lag es an der Zeit oder auch an der fehlenden Innovation von Ubisoft Düsseldorf, dass die Serie für mehrere Jahre aus den Spielerköpfen verschwinden musste. Am 17. März wartet das große Comeback – so hofft zumindest Ubisoft.

Drei Fraktionen warten im Reboot der Serie, die alle durch das Sammeln von Ressourcen und dem Aufbau einer Siedlung zu einer starken Macht heranwachsen müssen. Neben einem Story-Modus warten auch Online-Multiplayer für eins gegen eins Partien oder auch zwei gegen zwei Scharmützel.

Um nicht zu viel Vorfreude aufkommen zu lassen, die ersten Stimmen zum Spiel, die sich bereits näher mit dem Titel befassen durften, sind verhalten. Videos wie "Die Zerstörung der Siedler" machen sich im Internet breit und beschreiben die Neuauflage als "liebloses RTS-Multiplayer-Scharmützel", das keinen Spaß macht. Wer den Unkenrufen nicht traut, der kann sich wie erwähnt ab dem 17. März selbst ein Bild machen. Da erscheint das Spiel exklusiv für Windows PC.

Ubisoft North America

Ghostwire Tokyo

Noch ein starker Titel aus Japan scheint uns mit Ghostwire Tokyo zu erwarten. Erste Videos versprechen ein Action-Spiel aus der Ego-Perspektive, in dem wir gegen allerlei Geister antreten und diese mit übernatürlichen Fähigkeiten besiegen müssen. Die Geschichte spielt im namensgebenden Tokio, das nach einem mysteriösen Vorfall den Verlust des Großteils der Bevölkerung hinnehmen musste. Protagonist Akito muss herausfinden, was passiert ist und gleichzeitig um sein Leben kämpfen.

Hinter dem Spiel stehen Größen wie Shinji Mikami oder Ikumi Nakamura, weshalb Ähnlichkeiten zu Titeln wie The Evil Within nicht von der Hand zu weisen sind. Im Gegensatz zu anderen Spielen, wird jedoch nicht der Horror im Vordergrund stehen, sondern die Action. Dank eines alten Deals erscheint der Bethesda-Titel exklusiv für die Playstation 5 und Windows PC. Da Microsoft Bethesda im Vorjahr gekauft hat, wird eine Umsetzung für diverse Xboxen wohl nur eine Frage der Zeit sein. Am 25. März wissen wir, ob sich das Warten lohnt.

PlayStation

Kirby und das vergessene Land

Weniger martialisch geht es in Kirby und das vergessene Land zu. Das Switch-exklusive 3D-Jump’n’Run bietet gewohnt bunte Optik, viel Humor und einen gefräßigen Kirby. Neben seinen bekannten Fähigkeiten soll Kirby diesmal neben kleinen Werkzeugen auch größere Objekte übernehmen können. Praktischerweise kann jederzeit ein zweiter Spieler in Form der Bandana Waddle Dee einsteigen und Kirby hilfreich zur Seite stehen.

Am 25. März erscheint der kinderfreundliche Titel für die Switch. Ein Test ist bereits in Arbeit.

Nintendo DE

Februar-Rückblick

Im Februar war einiges los. Die größten Titel waren wohl Horizon: Forbidden West und Elden Ring. Aber auch das späte Update von Cyberpunk 2077 für PS5 und Xbox Series X/S durften Spieler auf Wunsch in ihre Arme schließen. Ebenfalls im Test durfte der STANDARD Lost Ark begrüßen, ein Action-Rollenspiel, das in den ersten Wochen vor allem durch lange Wartezeiten aufgefallen ist, bis man endlich auf den gewünschten Server loslegen durfte.

Ansonsten durfte Gran Turismo 7 mit ersten News-Meldungen seine Schatten voraus werfen, der Dying Light 2 Test fiel weniger euphorisch aus. Dafür ließ Nintendo mit einer Direct aufhorchen, bei der unter anderem ein neues Mario Strikers angekündigt wurde. Auch die ersten Tests zum Steamdeck, das langsam aber sicher für Vorbesteller ausgerollt wird, klangen durch die Bank positiv. (Alexander Amon, 27.2.2022)