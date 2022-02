Yee ha! Boulevards, ein Soul und Funk-Cowboy aus North Carolina, USA, lässt sein drittes Album los.

Mitski – Laurel Hell

Ein wenig klingt sie nach Limahl mit Frosch im Hals. Zumindest im Lied The Only Heartbreaker bemüht Mitski doch beträchtlich ausgelatschte Pfade. Die hippe New Yorkerin experimentierte einige Jahre und Alben lang rum, was 2018 in Be The Cowboy gipfelte, mit dem sie zum Liebling von Indiehausen wurde. Ihr nun erschienener Nachfolger Laurel Hell thematisiert den Erfolg und den komplizierten Umgang damit im Popformat. Die Resultate sind allesamt gefällig, aber doch reichlich konventionell gebaut. Bemühte Popmusik mit Denkerfalte. Kann man mögen, darf einem aber auch egal sein.

Boulevards – Electric Cowboy: Born in Carolina Mud

Boulevards ist das Synonym des Jamil Rashad aus North Carolina. Angetan in Schlaghosen und Cowboyhut ist er ein Geistesverwandter von Leon Bridges, dem Soul- und Funk-Cowboy aus Texas. Carolina Mud ist sein drittes Album, das sich seinen Funk bei Altvorderen wie Prince borgt und bei Prince Charles & The City Beat Band. Dessen Hymnen Don’t Fake the Funk oder Cash (Money) erhebt hier im Song How Do Ya Feel ihr Antlitz, dafür gehört der Mann auf den grünen Klee gehoben. Etwas mehr Abwechslung wäre insgesamt schön, souverän ist das allemal.

Beach House – Once Twice Melody

Etwas umständlich kam das neue Werk von Beach House in die Welt, über mehrere Wochen und vier EP-Veröffentlichungen, die nun ein Doppelalbum ergeben, was sich als Format für das Soundkostüm des Duos aus Baltimore als Geduldsprobe erweist. Schließlich spielt die Band so etwas wie Dream Pop, ist also eher inwendig unterwegs. Dabei fallen zwar einige hübsche Songs ab, oft opulent mit Streichern und Synthie ins Cinemascope transportiert, ein wenig Lidschwere überkommt einen dennoch. Aber das ist von den sieben ähnlich klingenden Vorgängern her keine wirkliche Überraschung. (Karl Fluch, 22.2.2022)