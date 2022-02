Bildungsminister Martin Polaschek will weitere Schritte Richtung Normalität wagen. Foto: APA/dpa

Die Corona-Regeln an Schulen werden weiter entschärft. Ab dem kommenden Montag wird es an den Schulen kein gesondertes Absonderungsreglement mehr geben. Das bedeutet konkret: Bei zwei positiven Fällen innerhalb von drei Tagen muss eine Klasse nicht mehr automatisch ins Distance-Learning. Die jeweils zuständige Gesundheitsbehörde soll dann wieder entscheiden, wie in individuellen Fällen vorzugehen ist.

Bisher wurde diese Regelung nur in Wien gelockert, wo seit Montag geimpfte und genesene Kinder in einem solchen Fall weiterhin in die Schule kommen dürfen. Außerdem haben externe Personen wie Zeitzeugen oder Trainerinnen diverser Vereine wieder Zugang zu Schulen.

Mit den Lockerungen einher geht aber auch eine Verschärfung: An allen Schulen muss der Unterricht ab dem kommenden Montag wieder in Präsenz stattfinden, und das verpflichtend für alle Schülerinnen und Schüler. Derzeit können Eltern ihre Kinder auch ohne ärztliches Attest von der Schule entschuldigen.

Schritt für Schritt

In einem weiteren Schritt wird die Maskenpflicht weiter gelockert. Ab 5. März dürfen geimpfte und genesene Lehrerinnen und Lehrer die Maske im Unterricht abnehmen. Laut dem Bildungsministerium sind 85 Prozent der Lehrkräfte geimpft. Bereits seit dieser Woche gilt in allen Schulstufen keine Maskenpflicht mehr für Schülerinnen und Schüler am Sitzplatz. Abseits des eigenen Platzes, also etwa auf dem Gang, muss weiterhin eine Maske getragen werden. Auch mehrtägige Schulveranstaltungen können wieder stattfinden.



"Schritt für Schritt kehren wir kontrolliert wieder zur Normalität in den Schulen zurück. Wir beobachten die Lage genau und setzen daher einen Schritt nach dem anderen", sagt Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) dazu. Die Lockerungen würden auf Basis der Empfehlungen der Corona-Kommission im Gesundheitsministerium umgesetzt. Die Testungen bleiben aufrecht.

"Wir werden immer genau abwägen, welche Schritte als nächste gesetzt werden können. Unser klares Ziel bleibt es aber, für alle Beteiligten in der Schule wieder so viel Normalität wie möglich zu schaffen", sagt Polaschek.

Kritik an Lockerungen

Zuletzt hatten die Sprecher der Direktorinnen und Direktoren der höheren Schulen, Isabella Zins und Franz Reithuber, vor Lockerungen gewarnt. Konkret kritisierten sie die gelockerte Maskenpflicht. Sie rechnen dadurch mit mehr Infektionen und demzufolge auch mit mehr Krankenständen von Lehrerinnen und Lehrern. Der Präsenzunterricht sei dann schwer aufrechtzuerhalten, hieß es. (Vanessa Gaigg, 22.2.2022)