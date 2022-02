Ein halbes Jahr ist es her, dass die Modedesignerin Miuccia Prada in Paris ihren neuesten Einfall über den Laufsteg schickte. Es handelte sich um die eigenwillige Interpretation eines "Übergangslooks". Die Pullover-Rock-und-ganz-viel-bloße-Haut-Kombination ließ kaum Fragen offen. Der Saum des Strickpullis endete knapp über der Brust, der Rock erinnerte an Barbies sexy Mikro-Minis. Dazu trugen die Models rutschende Strümpfe. Ein Modekritiker fühlte sich an die Outfits von Jessica Simpson, Britney Spears und Christina Aguilera um die Jahrtausendwende erinnert. Hatte da etwa Spears "Baby one more time"-Outfit als Inspiration hergehalten? Wer wird das wohl tragen? Ist so etwas nur den körpergestählten Vertreterinnen der Generation Z vorbehalten? Die Ratlosigkeit stand einigen ins Gesicht geschrieben.

Wie kurz können ein Pullover und ein Minirock sein? Das Modelabel Miu Miu setzte neue Maßstäbe für dieses Frühjahr. Foto: imago images/Xinhua

Diese Frage scheint sich nun erübrigt zu haben. Wenn man den Modemagazinen und dem Internet glauben darf, ist die Kombination das heißeste Outfit der Saison. Die "Gala" hyperventilierte bereits: "Von diesem Skandal-Look bekommen die Promis nicht genug." Aktuellstes Indiz für das virale Potenzial des Looks: Auf Instagram wurde ein eigener Account für die Kombination erstellt (Miu Miu Set heißt er). Dort lassen sich Prominente und Popstars bewundern, die dem Miu-Miu-Virus erlegen sind. Auf einem anderen Account erntete der Spruch "I see this Miu Miu look more than my own family" über 11.000 Likes.

Entgegen allen Befürchtungen ist der Look nicht nur jungen Models vorbehalten. Bestes Beispiel: Nicole Kidman, die auf dem Cover des Magazins "Vanity Fair" in Miu Miu posierte und dafür zahlreiche Herzen, aber auch so manch hämischen Kommentar kassierte.

Auch Anna dello Russo, die italienische Influencerin und ehemalige Chefin der japanischen "Vogue", machte mit. Ob Modedesignerin Miuccia Prada, die selbst bei knie- und wadenlangen Röcken bleibt, damit gerechnet hat, dass Frauen über 50, Frauen jenseits der Größe 34 und hier und da auch Männer zu dem Miniatur-Outfit greifen?

Die Botschaft dürfte von dem italienischen Modeunternehmen gesteuert worden sein. Auf dem Cover des Magazins "i:D" war das Londoner Model Paloma Elsesser in Miu Miu zu bewundern. Ein Zufall war das nicht. In einer Industrie, die für Shootings normalerweise Kleidergröße 34 verleiht, soll ein prominent platziertes Outfit in Größe 44 als Signal verstanden werden. Letztlich geistert nun die Botschaft durch das Netz: Miniröcke für alle!

Das ist grundsätzlich begrüßenswert. Die Frage ist aber, wie ernst es das Unternehmen mit der Diversität meint. Das wird sich erst in den Geschäften überprüfen lassen. Aber ja, es muss auch nicht Miu Miu sein. Hengameh Yaghoobifarah baute das Designer-Outfit einfach nach, kürzte Hemd, Pullover, Rock und posierte auf Instagram. So geht es eben auch. (Anne Feldkamp, 23.2.2022)