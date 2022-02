Aber das Feine an solchen Gruppen ist, zu spüren, wie neben dem läuferischen Vermögen auch die Freude am Rennen sukzessive wächst.

Wie aus anfangs oft fast schüchternem "Glaubst du echt, ich kann das wirklich?" meist relativ rasch auch Neugierde und Mut wird: Der Glaube, dass man als "Normalo" nur auf Asphalt laufen darf (oder kann), ist weiter verbreitet, als man glauben mag.

Aber nur so lange, bis man so eine Gruppe dann das erste Mal ins "Gemüse" geführt hat: Gerade Menschen, die nicht so aufs Tempobolzen fixiert sind, entdecken da sehr rasch die Freude daran, über Stock und Stein zu laufen – und mitten in der Stadt Natur zu erleben. "Weißt du worauf ich mich am meisten freue? Wenn es hier bald wieder überall nach Bärlauch riecht."