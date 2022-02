Fast bescheiden wirkt der Preis im Vergleich mit einer anderen Immobilie, die in Bel Air seit Jahren auf einen Käufer oder eine Käuferin wartet. Auch hier hatte der Entwickler von "La Fin", Joseph Englanoff, seine Finger im Spiel: "The One Bel Air" stand lange für 295 Millionen Dollar zum Verkauf, ursprünglich sogar für 500 Millionen Dollar. Um diese Summen fand sich aber kein Käufer bzw. keine Käuferin. Demnächst soll "The One Bel Air" ohne Mindestgebot versteigert werden. Schnäppchen wird es wohl trotzdem keines. (zof, 24.2.2022)





